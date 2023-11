Escândalos do rei da pornografia: bestialidade e obsessão por pelos pubianos 

O rei da pornografia Bob Guccione, conhecido por rivalizar com Hugh Hefner e seu império Playboy com a revista Penthouse, está sendo destaque em um novo documentário intitulado "Os Segredos da Penthouse".

O filme lança luz sobre as extravagâncias de Guccione, que incluem incentivar modelos a participar de orgias, assistir a vídeos de bestialidade e até mesmo dar instruções sobre a depilação dos pelos pubianos, de acordo com o DailyStar.

Ao longo de sua carreira, Guccione atingiu um status de celebridade e riqueza inimagináveis, chegando a valer R$ 1,5 bilhão e possuindo uma mansão em Nova York (EUA). No entanto, quando faleceu, em 2010, aos 79 anos, ele estava falido e afastado de seus cinco filhos.

O documentário revela as práticas de Guccione, que recrutava jovens modelos, apelidadas de "Pets", para participarem de atos sexuais variados, incluindo orgias nas quais ele próprio se envolvia. Uma dessas modelos, Jane Hargrave, que frequentou uma escola católica, quebrou o silêncio sobre seu tempo na Penthouse.

Quando viu um anúncio em busca de modelos aos 18 anos, Jane Hargrave foi atraída pela presença imponente de Guccione. Ela o descreveu como alguém com grande poder e uma voz profunda que parecia a de deus.

Jane compartilhou um momento constrangedor em que Guccione a instruiu a ir ao banheiro, despir-se e, em seguida, ficou na sala enquanto ela estava nua. Ele chegou ao ponto de perguntar se ela se importaria que ele aparasse seus pelos pubianos.

Jane também relatou experiências perturbadoras nas quais Guccione a convidou para seu quarto principal, onde assistiram a vídeos de mulheres envolvidas em atos sexuais com animais, incluindo uma cena com um porco. Segundo ela, Guccione aparentemente desejava chocá-la com tais imagens.

O documentário "Os Segredos da Penthouse" oferece uma visão sombria da vida e dos excessos de Bob Guccione, o homem por trás da icônica revista "Penthouse", e deixa claro que, apesar de seu sucesso, ele deixou um legado de controvérsia e escândalo que continua a ecoar.