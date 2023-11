Celine Dion faz primeira aparição pública após diagnóstico de saúde

Celine Dion, a famosa cantora canadense, fez sua primeira aparição pública em três anos ao assistir a um jogo de hóquei no T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA).

A estrela de "My Heart Will Go On" tem estado fora dos holofotes desde que anunciou, no ano passado, que foi diagnosticada com a síndrome da pessoa rígida. Mas, na segunda-feira, Celine apareceu sorridente em fotos tiradas com os fãs durante o jogo de hóquei, como relatado pelo Mirror.

Aos 55 anos, ela usava um elegante colete branco para a ocasião. Sua presença marcou o apoio ao seu time local, o Montreal Canadiens, na partida contra o Vegas Golden Knights.

Infelizmente, o time de Celine perdeu o jogo, mas a estrela visitou o vestiário para cumprimentar a equipe ao lado de seus filhos René-Charles, de 22 anos, e dos gêmeos Nelson e Eddy, de 13 anos. A vice-presidente do Montreal Canadiens compartilhou uma foto ao lado de Celine no Instagram após o jogo, agradecendo sua generosidade.

Carinho e apoio dos fãs

Os fãs não perderam a chance de enviar mensagens de carinho e apoio a Celine. Comentários como "ela parece incrível" e "como sentimos saudades dela" inundaram a seção de comentários.

A cantora revelou seu diagnóstico de saúde em outubro de 2021, o que a forçou a adiar seus shows em Las Vegas. No início deste ano, ela cancelou a etapa da América do Norte de sua turnê devido aos sintomas da síndrome da pessoa rígida, que incluem espasmos musculares, rigidez muscular e quedas frequentes.

Celine agradeceu o apoio de seus fãs, explicando que, embora esperasse estar recuperada, sabia que precisava ser paciente e seguir o tratamento recomendado por seus médicos.

A irmã de Celine, Claudette, forneceu uma atualização sobre o estado de saúde da cantora, mencionando que encontrar medicamentos eficazes tem sido desafiador. Ela destacou a importância de Celine descansar e cuidar de sua saúde, enfatizando que Celine é disciplinada em todos os aspectos de sua vida.

Celine Dion continua a enfrentar sua batalha contra a síndrome da pessoa rígida e, apesar das dificuldades, sua determinação e o apoio de seus entes queridos continuam a ser fonte de inspiração para seus fãs em todo o mundo.