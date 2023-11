Bruna Biancardi faz reflexão sobre mudanças e expectativas em suposta indireta a Neymar

No mundo das redes sociais, cada post pode se tornar uma manchete. Bruna Biancardi, modelo de 29 anos, deu o que falar nesta segunda-feira, 30 de outubro, ao compartilhar uma mensagem enigmática no Stories do Instagram. A frase, que diz "não espere que uma pessoa mude se ela não consegue ver problema naquilo que faz", foi interpretada por muitos como uma possível indireta ao jogador de futebol Neymar, 31 anos, segundo artigo de O Dia.

Este post misterioso surge após Bruna ter se pronunciado publicamente sobre a noite de diversão de Neymar em uma boate em Barcelona (Espanha), pouco antes do nascimento de sua filha, Mavie. Após seu pronunciamento, Bruna chegou a deixar de seguir o perfil oficial do time de futebol do jogador, alimentando ainda mais as especulações sobre seu relacionamento.

Até o momento, esse foi o único comunicado oficial feito por Bruna, que optou por não comentar mais sobre o assunto desde então.

Enquanto a modelo brasileira mantém um perfil discreto em relação ao relacionamento com Neymar, suas redes sociais têm sido palco para compartilhar momentos especiais ao lado de sua filha Mavie.

Fotos e vídeos da pequena têm conquistado a atenção dos seguidores, demonstrando que a maternidade é uma parte importante de sua vida.

A mensagem compartilhada por Bruna Biancardi no Instagram levanta questões sobre o que está acontecendo nos bastidores do relacionamento com Neymar. Será que as expectativas da modelo não estão sendo atendidas? Apenas o tempo dirá se haverá mais desenvolvimentos nessa história que já cativou a atenção do público nas redes sociais.