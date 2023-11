Britney Spears: livro pode ir para os cinemas em breve, diz site

O lançamento do livro de memórias de Britney Spears, "A Mulher em Mim", em 24 de outubro, pela Buzz Editora, gerou um frenesi nas redes sociais, tornando-se um dos assuntos mais comentados, diz o Observatório dos Famosos.

Diversas produtoras já fizeram propostas para adquirir os direitos de adaptação do livro para o cinema. Embora o formato ainda não esteja definido, há possibilidades de a história ser transformada em uma série, filme ou documentário.

O livro, intitulado originalmente "The Woman in Me", revela confissões íntimas da vida pessoal de Spears, incluindo detalhes chocantes sobre seu relacionamento passado com o cantor Justin Timberlake, incluindo um aborto que ela enfrentou durante esse período. Além disso, a cantora também mencionou um affair vivido com o DJ Thiago Mansur, atual marido de Gabriela Prioli, nos anos 2000.

A autobiografia de Spears rapidamente se tornou um best-seller, liderando as pré-vendas nos Estados Unidos. Com o potencial de se tornar uma produção cinematográfica, os fãs aguardam ansiosos para ver a história da icônica cantora ganhar vida nas telas dos cinemas em um futuro próximo.