Selena Gomez critica viralização após VMA 2023: "Não virarei meme de novo"

Selena Gomez, a renomada cantora americana, não poupou palavras ao expressar sua frustração após se tornar um meme nas redes sociais devido às suas reações durante o MTV Video Music Awards 2023, que ocorreu na noite de terça-feira em Nova Jersey, EUA.

Através de suas histórias no Instagram, Selena Gomez não escondeu seu desconforto com a forma como suas expressões se tornaram um fenômeno viral entre os internautas. De maneira sincera, ela deu a entender que pode optar por se ausentar das futuras premiações, para evitar ser novamente alvo de críticas. Em suas palavras, ?Não vou virar meme de novo. Prefiro ficar sentada sem me mover do que ser insultada por ser eu mesma. Muito amor.?

image-9

Selena Gomez (Foto: Reprodução/Instagram)

Vale ressaltar que, durante o VMA 2023, Selena Gomez ganhou o prêmio na categoria ?Melhor Vídeo de Afrobeats? pelo remix de seu sucesso ?Calm Down?, em colaboração com Rema.

As expressões e reações peculiares de Selena durante o evento chamaram consideravelmente a atenção do público. Um dos momentos mais comentados foi sua reação ao cenário instável de Olivia Rodrigo, que desabou durante sua apresentação. Além disso, a artista não escondeu seu desagrado ao ouvir uma menção ao rapper Chris Brown.

O VMA 2023, como sempre, trouxe à tona momentos memoráveis, e as reações espontâneas de Selena Gomez certamente contribuíram para a atmosfera do evento. No entanto, a cantora agora se vê diante do dilema de equilibrar sua autenticidade com a pressão de não se tornar alvo de críticas e memes nas redes sociais, o que pode influenciar sua decisão de participar de futuras premiações.