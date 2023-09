Ashanti Revela: "Estamos nos divertindo muito" na reconciliação com Nelly

A cantora de R&B, Ashanti, abriu o coração para a revista PEOPLE durante o MTV Video Music Awards de 2023, logo após Nelly confirmar que eles reataram o relacionamento.

Duas décadas após o início dos rumores sobre o romance entre Nelly e Ashanti, os dois continuam voltando um para o outro. Após o rapper de ?Hot in Herre? confirmar oficialmente o retorno do relacionamento após meses de especulações, Ashanti falou sobre o renascimento de seu vínculo no tapete vermelho do MTV Video Music Awards de 2023 no Prudential Center em Newark, Nova Jersey, na terça-feira.

?Estamos em um ótimo momento?

Disse a vencedora do Grammy, de 42 anos, à PEOPLE, enquanto carregava uma bolsa personalizada com uma foto de 20 anos dela e de Nelly, de 48 anos, no tapete. ?Tudo é positivo. [Estamos] nos divertindo muito.?

Ashanti e Nelly têm sido ligados intermitentemente desde 2003 e mantiveram os detalhes de seu relacionamento em sigilo. Em 2008, eles colaboraram na música R&B-pop sensual ?Body on Me? com Akon, e ela diz que os fãs podem ?talvez? esperar outro dueto do casal no futuro.

Mais cedo na terça-feira, Nelly confirmou que ele e a cantora de ?Foolish? renovaram seu relacionamento romântico em uma entrevista com Rasheeda e Kirk Frost do podcast Boss Moves with Rasheeda, do Love and Hip Hop. ?Estamos bem de novo?, disse ele.

?Acho que surpreendeu nós dois?, acrescentou Nelly. ?Não foi algo planejado.?

?Ambos estávamos fazendo o que fazemos?, explicou o intérprete de ?Ride Wit Me?. ?Mas às vezes, estar separados faz você entender um ao outro melhor. Você pode pensar, 'Bem, deixe-me ver exatamente o que eles veem.' Todos nós podemos ser defensivos às vezes em nossos próprios relacionamentos. Sabemos que estamos errados, mas vamos insistir, sabe? Mas todos nós somos vítimas disso.?

Nelly também disse aos apresentadores que o relacionamento deles está em um lugar positivo. ?Quer dizer, porque não há pressão?, explicou ele. ?Antes eu sentia que ambos estávamos fazendo o que fazíamos em nossas carreiras. E quando há muitas pessoas no meio, pode ser difícil.?

Ambos os músicos foram vistos juntos nos últimos meses, alimentando especulações sobre uma reconciliação. Em junho deste ano, os dois apareceram no 3º Baile de Aniversário Anual do CEO da Quality Control, Pierre ?P? Thomas, no Fox Theatre em Atlanta.

Em maio, Ashanti levou Nelly ao palco durante seu show em Las Vegas no Palms Casino Resort, onde os dois cantaram ?Body on Me?. No mês anterior, os dois foram vistos juntos em algum lugar.