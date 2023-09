Salma Hayek, aos 57, arrasa em biquíni estampado em iate

Salma Hayek, no auge de seus 57 anos, a indicada ao Oscar parecia mais jovem do que nunca enquanto posava no iate usando o biquíni estampado, com um leve cobertor azul por cima. Suas curvas, que desafiam a idade, brilharam neste traje de praia, enquanto seus cabelos negros e ao vento acrescentavam um toque de elegância à cena.

Salma optou por um visual sem maquiagem, olhando diretamente para a lente da câmera e revelando sua beleza natural. Ela legendou a foto deslumbrante com a frase: ?O que há de errado com o domingo azul?? e seus fãs claramente adoraram, já que a postagem recebeu mais de 350 mil 'curtidas' em questão de horas.

Os fãs lotaram a seção de comentários para elogiar a atriz, com um deles dizendo: ?Ainda é a criatura mais linda que já existiu.? Outro escreveu: ?Azul é realmente a sua cor, @salmahayek. Muito a sua cor.?

Enquanto um terceiro comentou: ?Breathtakingly beautiful.? E um quarto fã exclamou: ?Você é a sereia mais linda que meus olhos já viram, sem brincadeira. Estou tão mesmerizado pela sua elegância, Rainha, te amo muito.?

Na semana passada, a atriz comemorou seu aniversário com grande estilo, dirigindo-se à praia e vestindo um biquíni vermelho, combinando com a parte de baixo que amarrava em torno dos quadris. Ela posou com um chapéu de sol e óculos de sol. Outras fotos a mostraram sentada na areia enquanto fazia um lanche e observava as ondas quebrando na praia, antes de tirar um momento para ficar em frente ao oceano e posar.

Ao compartilhar as várias fotos em seu perfil, Salma escreveu: ?Estou tão feliz por estar viva e profundamente grata por todas as bênçãos!!! Minha querida família, meus preciosos amigos, minha saúde, meu trabalho que me mantém em movimento, minha equipe empoderadora, meu relacionamento com animais e a natureza, e o amor de todos os meus fiéis fãs. Feliz 57º aniversário para mim!!!?