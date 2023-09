Marina Sena responde às críticas: "Não quero ser a nova Gal", após homenagem no The Town

Marina Sena, a talentosa cantora de 26 anos, não deixou as críticas abalarem sua homenagem a Gal Costa durante sua apresentação no The Town. No Twitter, ela compartilhou sua resposta franca às críticas e destacou sua conexão com a icônica artista baiana, que nos deixou em novembro de 2022.

para o resto da minha vida, por onde eu for eu vou levar o nome de Gal, não quero ser a nova Gal, só quero que todos saibam de onde vem o pulso inicial desse movimento do corpo, da alma, do espírito, que Gal possibilitou eu e tantas pessoa de sentir. Eu sou uma das tantas filhas… — Marina Sena (@amarinasena) September 11, 2023

Ces juram que se eu fosse ruim eu seria uma menina de taiobeiras que tá conquistando tanta coisa? Por qual motivo isso tudo me seria dado? De graça assim? Não tenho sobrenome, não tinha dinheiro, influência, não tinha absolutamente nada. Não havia nenhum motivo pra eu estar aqui… — Marina Sena (@amarinasena) September 11, 2023

Marina Sena aproveitou para relembrar sua trajetória e defender seu talento diante das críticas. Ela questionou aqueles que duvidaram de sua capacidade: ?Vocês juram que se eu fosse ruim eu seria uma menina de Taiobeiras que está conquistando tanta coisa? Por qual motivo isso tudo me seria dado? De graça assim? Não tenho sobrenome, não tinha dinheiro, influência, não tinha absolutamente nada. Não havia nenhum motivo pra eu estar aqui a não ser minha própria coragem, dedicação, autenticidade e talento. Vocês que se mordam!?, disparou a cantora com convicção.

A emocionante homenagem

A homenagem de Marina Sena a Gal Costa no The Town foi um momento emocionante e carregado de significado para a cantora, que demonstrou sua paixão pela música e sua profunda admiração por uma das maiores artistas da música brasileira. Sua resposta às críticas reflete sua determinação em preservar a autenticidade de sua arte e honrar as influências que moldaram sua carreira.

A apresentação de Marina Sena no The Town, que tocou o coração de muitos fãs e admiradores de Gal Costa, é um testemunho de como a música transcende gerações e continua a inspirar novos talentos a seguir seus sonhos. Marina Sena, com sua voz única e sua paixão pela música, está trilhando seu próprio caminho no cenário musical brasileiro, sem esquecer suas raízes e as lendas que a inspiraram.