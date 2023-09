Maria Maud, filha de Cláudia Abreu, fala sobre pressão de seguir os passos da mãe na atuação

A cantora Maria Maud, de 22 anos, filha da renomada atriz Cláudia Abreu, tornou-se conhecida por sua participação na trilha sonora da novela ?Travessia? (2022), onde emprestou sua voz a uma versão alternativa do hit ?Dengo?, em colaboração com João Gomes. Recentemente, ela abriu seu coração em relação à pressão de seguir os passos de sua mãe como atriz.

Desabafando sobre expectativas

Em uma entrevista ao site de Heloísa Tolipan, Maria Maud revelou que frequentemente busca conselhos de seus pais, Cláudia Abreu e do cineasta José Henrique Fonseca, mas enfatizou que não deseja ser comparada ao talento de sua mãe, que é reconhecida por seus brilhantes trabalhos em novelas da Globo.

?Como posso me comparar com alguém como minha mãe? Ela tem uma carreira de muitos anos. Acho isso impossível, não sei como me comparar. Minha mãe é uma artista que começou muito antes de mim, mas antes de ser qualquer outra coisa, ela é minha mãe?, explicou Maria Maud.

Ambições na carreira musical

Investindo na carreira de cantora, a jovem carioca enfatizou sua ambição no campo musical. Ela deseja continuar crescendo e explorando seu talento na música.

?Sou ambiciosa. Quero mais. Quero trabalhar, amo trabalhar. Amo fazer shows, amo compor e gravar. Estou muito ansiosa para trabalhar cada vez mais na área musical e compartilhar minha música com o mundo?, destacou.

Maria Maud está determinada a seguir seu próprio caminho na indústria musical e está ansiosa para criar sua própria marca e identidade, independentemente das expectativas que possam surgir devido à influência de sua família no mundo do entretenimento.