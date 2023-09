Kendall Jenner arrasa em pequeno biquíni azul enquanto desfruta de tequila ao ar livre com seu cão Pyro

Kendall Jenner, presenteou seus seguidores com uma série de imagens que a mostravam aproveitando a natureza. Nas fotos, ela posou usando um pequeno biquíni azul, exibindo sua elegante silhueta sob o brilhante sol de verão. Seu cabelo estava úmido e caía em um estilo reto pelas costas, sugerindo que ela tinha acabado de dar um mergulho refrescante.

Em uma das imagens, Kendall subia uma escadaria enquanto seu companheiro de quatro patas, Pyro, seguia seu rastro. Em outra foto, ela estendia as mãos segurando uma garrafa de tequila com uma mão e um copo de coquetel na outra.

Surpreendentemente, as postagens não foram acompanhadas de legendas, mas os comentários ficaram repletos de elogios. Khloe Kardashian, por exemplo, escreveu: ?Cala a boca, Kendall. Nós sabemos? Você é incrível e seu cachorro também.? Os fãs também demonstraram admiração pela aparência de Kendall.

A modelo tem compartilhado frequentemente fotos de biquíni em suas redes sociais, mantendo seus seguidores atualizados sobre suas atividades durante o verão. Recentemente, Kendall mostrou como passou o fim de semana prolongado do Dia do Trabalho, exibindo um lago cintilante com uma garrafa de sua marca 818 Tequila em primeiro plano. Em outra foto, ela foi vista de costas, usando um pequeno biquíni.

Entretanto, alguns fãs demonstraram preocupação com a saúde de Kendall, alertando-a sobre os riscos relacionados à proximidade da água e mencionando o aumento de casos de vírus do Nilo Ocidental em todo o mundo. Vários comentários enfatizaram a importância do uso de repelente de insetos.

Enquanto Kendall Jenner continua compartilhando sua vida cheia de glamour nas redes sociais, seus admiradores estão divididos entre elogiar sua beleza e expressar preocupação com sua segurança durante suas aventuras ao ar livre.

Fãs Elogiam e Alertam Kendall Jenner Enquanto Ela Aproveita os Dias de Verão com Seu Cão e 818 Tequila.

