Kate Middleton e Meghan Markle usaram o mesmo vestido de renda: quem usou primeiro?

Kate Middleton e Meghan Markle são diferentes em muitos aspectos, mas compartilham algumas coisas além de estarem casadas com dois príncipes britânicos; entre elas, um vestido em particular.

A princesa da Gales e a duquesa de Sussex apaixonaram-se pelo mesmo modelo e o usaram de maneiras diferentes para ocasiões diferentes, adaptando-o ao seu estilo pessoal ao vestir.

O vestido que Kate Middleton e Meghan Markle compartilharam

Trata-se do elegante vestido “Zorita” da Diane von Furstenberg. O modelo é confeccionado em renda e apresenta mangas três quartos com transparências, um colarinho reto e punhos franzidos.

O atemporal, básico e delicado traje também apresenta um discreto decote em forma de pico nas costas e uma faixa quase imperceptível ao redor da cintura que se ajusta à silhueta e a favorece ao máximo.

A primeira a usá-lo foi Meghan Markle. A atriz americana usou a versão de coquetel do design em azul marinho para assistir a um evento da USA Network em Los Angeles em 2012.

A estrela de Suits, que na época ainda estava casada com o produtor Trevor Engelson, combinou a peça com um par de saltos de verniz nude e algumas peças de joias discretas.

Por fim, a agora esposa do Príncipe Harry completou seu simples look com uma maquiagem focada em realçar seu olhar e deixou seu cabelo solto em ondas para enfeitar seu rosto.

Um par de anos depois, em novembro de 2014, Middleton apostou na versão longa do vestido preto para comparecer ao Royal Variety Performance no London Palladium de Londres.

A duquesa de Cambridge, que não conhecia Markle naquela época, completou o look com sapatos de salto em camurça preta, uma bolsa com contas combinando e brincos de topázio, ouro branco e diamantes.

Quanto ao penteado, a esposa do Príncipe William se manteve fiel à sua essência sofisticada usando seu cabelo preso em um coque solto e uma make suave que realçou sua beleza natural.

Quem usou melhor?

Diane von Furstenberg percebeu a coincidência de estilo e publicou uma imagem comparativa de Markle e Middleton usando o mesmo vestido de renda que ela desenhou no final do ano passado.

"Uma vez, duas mulheres lindas se casaram com dois príncipes gentis e bonitos... (aqui elas usam o mesmo vestido da @dvf chamado Zorita)", escreveu a designer no Instagram.

Nos comentários da publicação, os usuários começaram a debater quem usou melhor. Uma grande parte considerou que a britânica de 41 anos era a "mais elegante".

Enquanto isso, outro grande segmento opinou que a californiana de 42 anos estava mais bonita. No entanto, foram mais aqueles que concordaram que ambas eram lindas em sua singularidade.

“Meghan está muito bonita com este vestido”, “A princesa de Gales sempre se apresenta absolutamente impressionante e elegante!” e “Ambas estão ótimas com o modelo!” são alguns comentários.