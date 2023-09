Kady McDermott desfila de biquíni durante férias em St. Tropez

Kady McDermott, conhecida por sua participação no reality show Love Island, recentemente chamou a atenção ao aproveitar um merecido descanso na ensolarada St. Tropez. Aos 28 anos, a celebridade britânica surpreendeu ao posar em um elegante biquíni branco à beira de uma piscina em seu resort de luxo na Riviera Francesa. Com seu cabelo molhado caindo sobre os ombros e um bronzeado dourado natural, Kady exibiu sua figura deslumbrante e compartilhou as fotos com seus fãs, simplesmente legendando a postagem com um amistoso ?Bonjour?.

Fim de relacionamento de Kady com Ouzy See

O último mês trouxe mudanças significativas na vida amorosa de Kady McDermott. Após uma segunda chance no programa Love Island, onde reavivou sua busca pelo amor, Kady e Ouzy See, que também participou da série, decidiram seguir caminhos separados. Inicialmente, Ouzy atribuiu a separação a suas próprias ?ações?, que teriam prejudicado o relacionamento. No entanto, agora ele está reconsiderando sua versão dos fatos.

A polêmica envolvendo Ouzy e uma influenciadora

Ouzy See, um jogador de futebol escocês, se envolveu em uma polêmica de traição após se encontrar com uma influenciadora deslumbrante chamada Alicia. Ele nega veementemente qualquer relação sexual entre eles, afirmando que a situação foi armada por Alicia. Ele também esclareceu que, na época, ele e Kady não eram exclusivos e ainda não haviam tido seu primeiro encontro fora do programa. Ouzy lamenta que as coisas tenham mudado drasticamente após saírem da villa do Love Island.

Há algumas semanas, Kady usou suas redes sociais para anunciar o fim do relacionamento devido às ações de Ouzy, que remontavam a 30 de julho. Embora sua relação não fosse oficial, Kady afirmou que não estava disposta a começar um relacionamento sob essas circunstâncias e desejou a ele felicidade e sucesso em sua vida.

Em resumo, Kady McDermott está deslumbrando em St. Tropez, enquanto seu relacionamento com Ouzy See chegou ao fim após uma polêmica envolvendo uma influenciadora. A história de amor e reviravoltas na vida da estrela do Love Island continua a atrair a atenção dos fãs e da mídia.