Jake Bongiovi faz a maquiagem de Millie Bobby Brown: Uma jornada recheada de surpresas

Se você ainda não viu Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi juntos em vídeo, pode não saber o quão fofos são os jovens noivos. Eles despertaram muitas sobrancelhas erguidas devido ao seu noivado precoce, mas, honestamente, isso me convenceu. Jake assumiu a tarefa de fazer a maquiagem de Millie enquanto respondia a perguntas sobre o casal, e embora haja alguns ?soluços? em seu conhecimento (ele tenta começar com pó de fixação), é evidente o quanto ele sabe sobre a paixão de Millie pela beleza e sua marca.

Lead: Jake Bongiovi, o noivo de Millie Bobby Brown, ousou entrar no mundo da maquiagem ao se aventurar em fazer a maquiagem da atriz enquanto respondia a perguntas sobre o casal. Apesar de alguns obstáculos pelo caminho, o resultado revelou detalhes interessantes sobre a jornada de beleza de Millie.

Jake, inicialmente, acreditava estar bem preparado devido às inúmeras vezes que observou Millie fazendo sua maquiagem, dizendo: ?Eu sou um aprendiz visual, então já te vi fazer sua maquiagem talvez umas 1000 vezes, acha que foram 2000 vezes?? Millie aumentou esse número: ?Sim, até mais? Eu diria que talvez até 3000 vezes.? No entanto, em pouco mais de dois anos (cerca de 750 dias), isso significaria, aproximadamente, quatro vezes ao dia. Esperamos que sua habilidade com a maquiagem seja melhor do que suas habilidades matemáticas?

Com um começo complicado, Millie descreve suas sobrancelhas como ?não tão ruins de longe. Não parece horrível. Mas quando você olha de perto, é assustador.? Jake, com humildade, concordou: ?Isso é loucura. Posso tirar isso?? e logo se reergueu.

Com muitas dicas e sugestões de Millie ao longo do processo, muito pó em seu cabelo e olhos (devido a um truque do TikTok que Jake estava ansioso para usar), e uma admissão de que geralmente ele presta menos atenção aos detalhes e mais ao relógio enquanto Millie faz sua maquiagem, o resultado final não é tão ruim assim.

O casal também compartilha histórias sobre como se conheceram, seu romance da Geração Z e, de modo geral, demonstra seu amor de maneira doce. Portanto, cuidado para aqueles de corações frios que acham desconfortável demonstrações públicas de afeto. Talvez seja melhor assistir em silêncio.