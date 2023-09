Faustão tem alta após transplante e agradece família de doador: rezar por eles pelo resto da vida

Após enfrentar semanas de internação devido a uma insuficiência cardíaca e passar por um transplante de coração que foi bem sucedido, o apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão, teve alta hospitalar no último domingo, dia 10. A notícia de sua saída do hospital foi recebida com alegria por seus fãs e admiradores, que acompanharam ansiosamente sua jornada de recuperação.

Em um vídeo emocionante divulgado após sua saída do hospital, Faustão expressou sua profunda gratidão a todos que o apoiaram durante esse período desafiador de sua vida. Ele destacou a importância das mensagens de solidariedade e apoio que recebeu de pessoas de todo o Brasil. Faustão disse: ?Estou em casa iniciando uma nova fase. Mas, antes, de novo: agradecimento eterno a cada um de vocês que rezaram, fizeram mensagens de solidariedade, de apoio. Tudo isso me ajudou muito nessa luta pela vida.?

O apresentador também fez questão de homenagear a família do doador do coração que salvou sua vida. Com emoção, ele declarou: ?Não tenho palavras, mas vou rezar por eles pelo resto da minha vida.? Esse gesto de gratidão tocou muitos corações e ressaltou a importância da doação de órgãos no Brasil.

Faustão aproveitou a oportunidade para transmitir uma mensagem de esperança e incentivo a todas as pessoas que enfrentam desafios de saúde. Ele disse: ?Não desista, vale a pena o sonho.? O apresentador mencionou exemplos inspiradores de transplantes bem-sucedidos que o motivaram e expressou seu desejo de conscientizar o público sobre a importância da doação de órgãos.

Quanto à sua recuperação, Faustão revelou que ainda tem um caminho a percorrer. Ele compartilhou: ?Agora eu tenho uma segunda fase, são mais dois, três meses de fisioterapia para recuperação.? Contudo, seu espírito determinado e agradecido permanecem inabaláveis.

Aos 73 anos, Faustão enfrentou corajosamente os desafios de sua condição de saúde e finalmente recebeu o coração que tanto necessitava. Sua história serve como um exemplo de perseverança e esperança para todos, enquanto ele continua sua jornada em direção à plena recuperação. Faustão também ressaltou a importância de aumentar a conscientização sobre a doação de órgãos, contribuindo para transformar vidas em todo o Brasil.

Luciana Cardoso, esposa do apresentador, divulga no seu Instagram uma carta aberta de agradecimento à todas a pessoas envolvidas no acontecimento e divulga a página criada pela comunidade para a conscientização e incentivo da doação e do transplante de órgãos.