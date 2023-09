Cody Walker recorda o irmão Paul Walker e o carinho que o tempo não apagou

Cody Walker, o irmão mais novo da estrela de ?Velozes e Furiosos?, Paul Walker, emocionou-se ao recordar a relação única que partilhava com o falecido ator, uma década após sua trágica morte. Cody, que teve a difícil tarefa de substituir Paul em algumas das cenas finais de ?Velozes e Furiosos 7?, revelou como é ?difícil acreditar? que já se passaram 10 anos desde o fatídico acidente de carro que levou seu irmão.

Cody Walker Cody Walker sente muito a falta do irmu00e3o

Antes do FuelFest em Nova Jersey, evento que ele irá hospedar, Cody compartilhou com o MailOnline que a família continua a capturar fotografias do pôr do sol e do nascer do sol em seu aniversário a cada ano, em memória de Paul. Durante a entrevista, Cody não pôde conter as lágrimas, mas encontrou conforto em seu amigo e co-estrela de Paul, Tyrese Gibson.

Paul Walker

Cody ainda se emociona quando fala do irmão Imagem: Facebook

Cody, que tinha apenas 25 anos quando Paul faleceu, destacou a influência fundamental que seu irmão desempenhou em sua vida: ?Ele desempenhou um papel muito importante na minha vida. Ele é 15 anos mais velho do que eu. Meus pais se separaram quando eu estava no ensino médio, então ele foi uma grande influência em minha vida. Eu viajava muito com ele; ele me mostrava o mundo.?

Apesar das preocupações de sua mãe sobre sua educação, Cody recordou como Paul acreditava que estava aprendendo ?tudo o que precisava aprender comigo?. Ele acrescentou com pesar: ?Sentimos muita falta dele.?

Cody também comentou sobre seu relacionamento com Meadow, a filha de Paul, enquanto enfrentava rumores de que ela havia se afastado da família. Ele compartilhou: ?Ela está seguindo seu próprio caminho, construindo sua carreira e alcançando o sucesso. Estou muito orgulhoso dela agora.?

Paul Walker

Imagem: Facebook

A década que se passou desde a partida prematura de Paul Walker pode ter deixado uma lacuna imensa em suas vidas, mas suas memórias e influência continuam vivas, tanto na família Walker quanto nos corações dos fãs em todo o mundo.