Celso Portiolli quebra o silêncio sobre polêmica do 11 de setembro: "Me associaram à maior tragédia"

Hoje, 11 de setembro, completam-se 22 anos desde o trágico atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, um evento que deixou marcas profundas na história mundial. No entanto, nesta data, o nome do apresentador Celso Portiolli costuma ser inexplicavelmente associado a esse acontecimento, gerando curiosidade e especulação. Mas por que essa associação?

Em uma reveladora entrevista ao podcast Flow, realizada em junho deste ano, o apresentador do SBT decidiu quebrar o silêncio em torno dessa estranha conexão que teve início em fevereiro de 2019, quando um usuário do Facebook criou uma página intitulada ?Celso Portiolli não teve nada a ver com o 11 de setembro?.

Celso Portiolli compartilhou seus sentimentos iniciais sobre essa situação, admitindo que ficou extremamente incomodado com a associação a ?a maior tragédia de todos os tempos?. Ele explicou que essa história começou em Portugal, com a brincadeira de um humorista local, e eventualmente se espalhou para o Brasil.

O apresentador também revelou seu receio diante da proporção que essa brincadeira tomou

Ele mencionou que chegou a temer que, ao passar pela alfândega, fosse questionado sobre essa associação insólita. Além disso, Celso Portiolli compartilhou como qualquer post que ele faz nas redes sociais inevitavelmente atrai comentários relacionados ao 11 de setembro.

No entanto, ele encarou a situação com bom humor e revelou que seus seguidores sempre o defendem. Mesmo diante dessa associação curiosa e inusitada, Celso Portiolli demonstrou sua capacidade de lidar com isso de forma leve e descontraída, mantendo seu senso de humor.

Esta entrevista reveladora nos permite entender melhor como uma simples brincadeira na internet pode gerar repercussões surpreendentes e duradouras, mesmo quando não há qualquer base real para a associação. Celso Portiolli prova que, às vezes, é necessário encarar as adversidades com uma boa dose de humor e graça.