Carol Vorderman admite uso de tratamentos antienvelhecimento para manter aparência jovem

Carol Vorderman, conhecida por sua trajetória na televisão desde os anos 1980, quando ganhou fama no programa ?Countdown? do Channel 4, confessou recentemente ter recorrido a tratamentos antienvelhecimento para preservar sua aparência jovem. Aos 62 anos de idade, após mais de quatro décadas de carreira no show business, a celebridade revelou que fez uso de procedimentos como o Botox para combater as rugas.

Em uma entrevista, Carol explicou sua decisão, argumentando que sua exposição constante na televisão a levou a adotar esses tratamentos como parte do seu trabalho. Ela também enfatizou que não se considera ?sexy? e que sua aparência é apenas uma consequência da necessidade de estar sob os holofotes. ?Tenho Botox e muitos tratamentos no rosto e pescoço. Todo mundo faz isso?, afirmou Carol, que é mãe de dois filhos.

carol Vorderman

Carol impressiona com seu físico nas redes sociais Imagem:Facebook

Sobre as críticas que recebe por suas opiniões políticas, Carol Vorderman compartilhou sua experiência de enfrentar comentários misóginos, incluindo de deputados conservadores. Apesar disso, ela optou por não reclamar publicamente, considerando isso uma ?distração? dos problemas políticos mais amplos. Carol, que também apresentou programas como ?Loose Women? e ?Have I Got News For You?, falou sobre sua vida amorosa e como administra sua lista de ?amigos especiais?.

Além disso, Carol tem sido uma crítica contundente do governo conservador, recentemente acusando a esposa do parlamentar Johnny Mercer de assediá-la nas redes sociais. Ela compartilhou capturas de tela dos comentários direcionados a ela por Felicity Cornelius-Mercer. A celebridade também se envolveu em polêmicas relacionadas ao escândalo do contrato de EPI da Covid e revelou desentendimentos com a ex-amiga Michelle Mone.

Carol Vorderman finalizou sua entrevista direcionando uma mensagem para Michelle, desafiando-a a processá-la por suas alegações. A estrela continua a ser uma figura notável na mídia e na política, mantendo sua presença nas discussões públicas, não apenas por sua carreira, mas também por suas convicções e postura franca.