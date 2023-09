Angelina Jolie Apresenta E-mail Emocional como Evidência em Disputa de $250 Milhões com Brad Pitt

E-mail revela desejo de Jolie de sair de negócio milionário e aprofunda conflito judicial com Pitt.

Angelina Jolie intensificou a disputa judicial com seu ex-marido Brad Pitt ao apresentar um e-mail emocional como prova em sua batalha por uma vinícola francesa de $164 milhões. O RadarOnline.com obteve acesso ao e-mail, datado de 2021, no qual Jolie explicava sua decisão de deixar o negócio. O casal havia adquirido a propriedade Chateau Miraval durante seu casamento, com a intenção de deixá-la para seus filhos.

Pitt processou Jolie após esta vender sua parte no negócio para uma empresa terceirizada chamada Stoli, alegando que a mesma era administrada por um oligarca russo chamado Yuri Shefler. Ele argumentou que Jolie havia prometido não fazer nenhuma venda sem seu consentimento.

Além disso, o ator acusou a Stoli e Shefler de tentar uma aquisição hostil da empresa. Seu processo busca invalidar a venda feita por Jolie.

Pitt também enfrentou uma ação de $250 milhões movida pela antiga empresa de Jolie, a Nouvel, que ela vendeu no acordo. A Nouvel acusou o ator e sua equipe de uso indevido dos ativos de Chateau.

Agora, Jolie, que negou a existência de um acordo escrito que a proibia de vender sua parte sem a aprovação de Pitt, apresentou uma série de documentos para apoiar sua posição no caso.

Um dos itens é o e-mail datado de 21 de janeiro de 2021, que ela enviou a Pitt informando sua decisão de sair do Chateau. A mensagem foi enviada às 14h02.

No e-mail, Jolie compartilhou seus sentimentos, dizendo que a decisão foi dolorosa e que ela havia tentado manter o negócio como algo positivo para a família, mas se viu impossibilitada de continuar devido a uma série de fatores, incluindo a venda de álcool associada ao negócio.

O caso continua em andamento, enquanto fontes informam que Brad Pitt permanece focado em sua carreira cinematográfica, trabalhando em um novo filme sobre Fórmula 1 e aparentemente indiferente às ações legais de sua ex-esposa no tribunal.