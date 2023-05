Cardi B e sua mudança de visual que fica bem em todas as peles morenas: “Vibrante e sensual”

Se algo tem provado Cardi B é que ela não teme nada e se for para mudar o visual, ela tem demonstrado que ser radical sempre traz bons resultados.

A rapper surpreendeu seus mais de 163 milhões de seguidores com um look ousado, brilhante e sensual, para deixar para trás o cabelo escuro e afirmar que o vermelho é o tom que faz as morenas vibrarem.

A história publicada pela intérprete de Up, WAP e I Like It é mostrada com uma simples camiseta rosa, maquiagem cheia de glamour e lábios com tom combinando com o seu cabelo, brilhantes.

Vermelho para o dentista

No curto vídeo, lá está Belcalis Almanzar, mais conhecida no meio musical como Cardi B, com seus novos cachos de rubi, com uma parte frontal que se estende para os lados e um grande rabo de cavalo enrolado atrás.

No segundo vídeo, a rapper está deitada na cadeira do dentista, rindo e gravando um vídeo com eles.

Cardi B (Instagram: @iamcardib)

A estrela também foi vista com seu novo cabelo enquanto estava em Los Angeles, onde usava a mesma camiseta com gráfico de lábios, calças de moletom de veludo vermelho combinando e uma bolsa Hermès rosa bebê.

Cardi B com chapéus para depois surpreender

Para não mostrar seu novo visual, Cardi viajava na parte da frente de seu carro, sem maquiagem com um chapéu peludo, uma corrente prateada, uma camiseta sem mangas cor de canela e uma sudadera com capuz cinza grande, noticiou a revista People.

Ela começa o vídeo fazendo uma expressão ousada antes de virar a câmera para o banco de trás onde Kulture está sentada com seu pai, Offset, usando uma jaqueta universitária azul e branca, enquanto o rapper usa uma moletom com capuz verde-esmeralda.

Cardi adicionou texto na tela do lindo vídeo para explicar o motivo por trás do clip. “Quando ela quer que AMBOS a levem para a escola”.