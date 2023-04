“Eu vou mostrar, mas não é agora”: Viih Tube fala que sente medo de mostrar o rosto da filha

A influenciadora Viih Tube usou suas redes sociais par revelar o motivo de ainda não ter mostrado o rosto da sua filha Lua e disse que já teve surto de preocupação por causa disso.

“Diversos motivos! Na primeira semana, tive um surto de preocupação. Comecei a ter medo de tudo! De verem ela, de saber tudo dela. Fiquei com medo porque o mundo está muito perdido. Eu vou mostrar! Mostrei a gravidez inteira, não é agora que não vou mostrar, mas no meu tempo. Quem me recomendou isso foi a MC Loma. Ela demorou quase um mês para mostrar a Melanie. Ela disse que foi a melhor coisa”, esclareceu.

Viih Tube e Eliezer ainda estão se adaptando à rotina de cuidar de um bebê recém-nascido e isso tem se refletido na decisão de poupar a criança do assédio das redes.

“Não quero que a Lua passe pelo o que a Maria Flor passou com a Virginia [Fonseca]. O povo começou a falar mal de um bebê que é a coisa mais linda do mundo. Falando de aparência. Ela e o Zé Felipe passaram por um nervoso, não deve ter sido fácil. As pessoas são muito maldosas, não quero passar por isso”, disse.

Viih disse que pretende apresentar sua rebenta para seus fãs, mas não agora. “Só não mostrei ainda porque quero fazer isso em um momento que minha cabeça está em paz, sem preocupações. Agora que passaram os primeiros dias, está mais tranquilo. Vai ser um momento especial para mim. Estar com a cabeça bem, ainda mais com os medos que tive no início. Estou mais em paz”, afirmou.