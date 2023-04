Acidente com Lima Duarte: vítima pede indenização de R$ 1,2 milhão na Justiça

A motociclista Simone Regina de Abreu Nunes, de 37 anos, entrou na Justiça contra o ator Lima Duarte e pediu uma indenização de R$ 1,2 milhão para tratamento dos ferimentos que teve em função do acidente com o ator, em São Paulo.

No início de março a motociclista e o ator de 92 anos se envolveram em um acidente de trânsito. Lima bateu na moto enquanto trafegada na avenida Antarctica e a motociclista machucou as pernas e os braços.

Lima Duarte disse em um comunicado que prestou socorro à vitima no momento do acidente. “Enquanto dirigia meu carro, fui envolvido em um acidente com uma motocicleta. Após a colisão, imediatamente prestei os devidos socorros à motociclista e aguardei a chegada da polícia”, disse.

Agora, Simone pede uma indenização danos morais e que devido ao acidente não tem condições de retornar ao trabalho. Segundo a defesa, o valor será usado para pagar cirurgia de recolocação de pinos que deverá ser feita nos próximos meses e para o tratamento dos ferimentos.

A equipe que defende Lima Duarte, porém, afirma que o ator já havia firmado um acordo e pago R$ 30 mil para a motociclista. “Temos comprovação de que o acordo foi pago e assinado de forma consciente e amistosa. Foi realizado com o único intuito humanitário de auxiliar a motociclista no seu período de recuperação”, disse.

O advogado da motociclista alegou que Lima é um ator “multimilionário’ e que sua cliente só aceitou o acordo inicial por necessidade, mas depois se arrependeu.