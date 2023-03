“Meio emo”, revela Nicolas Cage, sobre filme do Superman de Tim Burton

O ator Nicolas Cage revelou, em entrevista recente, como seria o Clark Kent e seu Superman dirigido pelo cineasta Tim Burton. O filme, que chegou a ter um projeto em andamento na década de 1990, nunca viu a luz do dia.

O longa se chamaria “Superman Lives” e a primeira certeza do filme era a confirmação do ator no papel principal. Além disso, a ideia era trazer um Homem de Aço completamente diferente do que tinha sido visto até então.

“Era mais um Superman dos anos 1980 com o cabelo longo preto samurai. Achei que seria um Superman realmente diferente, meio emo, mas nunca chegamos lá”, lamentou o ator, em entrevista a revista Variety.

Contudo, algumas coisas não estavam definidas já no começo - como Tim Burton na direção do projeto. Segundo o astro, foi ele quem convenceu Burton a aceitar o cargo.

“Eles queriam que Renny Harlin [diretor de “Alta Velocidade”] fizesse o filme. Sentei-me com Renny. Eu estava fazendo outro filme, ele veio no trailer e conversamos. Eu gostava de Renny… Mas pensei que se eu fosse fazer isso, seria um alvo para acertar”, explicou Nicolas.

“Eu disse, isso tem que ser Tim Burton. Liguei para Tim e disse: ‘Você faria isso?’ Tim não me escalou, eu escalei Tim, e Tim disse que sim. Eu amei o que ele fez com Michael [Keaton] e Batman, e eu era um grande fã”, declarou o ator.

A ideia de Nicolas de chamar Tim Burton tinha vindo após ver o trabalho dele no comando de “Marte Ataca!”, comédia de absurdos dirigida pelo cineasta. O filme é uma paródia de filmes de ficção científica classe Z das décadas de 1950 e 1960 e tem um elenco de renome, como Jack Nicholson, Glenn Close e Sarah Jessica Parker.

“Eu amo ‘Mars Attacks’. Achei ‘Mars Attacks’ um filme fantástico e inovador. Ele é um inovador! Mas eles estavam com medo no estúdio por causa de ‘Mars Attacks’. A Warner Brothers havia perdido muito dinheiro com o filme. Esses filmes que são muito estranhos, que desafiam e abrem caminho, eles irritam muita gente. Acho que eles ficaram com medo. Eles gastaram muito dinheiro já construindo os cenários e o figurino e tudo o mais. Mas você nunca sabe. Não quero ser Cage enigmático, mas nunca se sabe!”, declarou.

