‘Bridgerton’: o spin-off ‘Rainha Charlotte’ ganha novo teaser e data de estreia. Confira.

Os fãs podem se preparar para assumir o trono ainda neste outono.

Nesta terça-feira, a Netflix deu as boas-vindas aos fãs de Bridgerton lançando o primeiro trailer do aguardado spin-off, que segue a ascensão da rainha Charlotte (India Amarteifio) ao trono e seu romance com o rei George (Corey Mylchreest).

Eles também anunciaram que a série será lançada oficialmente na plataforma de streaming em 4 de maio (que por acaso é a quinta-feira antes da coroação do rei Charles).

O trailer mostra a chegada de Charlotte à corte, seu primeiro encontro com o rei George e muito romance e drama - incluindo danças em bailes, intimidades quentes e de mesa e as pressões que George e Charlotte enfrentam em seu casamento. Talvez o mais intrigante seja o primeiro vislumbre da coroação dos dois monarcas.

O teaser e quatro novas imagens que também foram reveladas incluem vislumbres das estrelas de Bridgerton Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), Adjoa Andoh (Lady Danbury) e Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton), que interpretam as versões mais antigas desses personagens na série original baseada nos romances de Julia Quinn.

Enquanto a série acompanha a ascensão da Rainha à proeminência e ao poder, ela oferece aos espectadores um vislumbre de uma história de amor que desencadeará uma mudança social e criará o mundo da sociedade que o público conheceu em Bridgerton.

O spin-off, anunciado pela primeira vez em 2021, conta com Shonda Rhimes como showrunner e roteirista. O elenco também conta com Michelle Fairley (Gangues de Londres) como a princesa Augusta; Arsema Thomas como a jovem Agatha Danbury; Sam Clemmett (Harry Potter e a Criança Amaldiçoada) como o jovem Brimsley; Freddie Dennis (The Nevers) como Reynolds; Richard Cunningham (The Witcher) como Lord Bute; Tunji Kasim (Nancy Drew) como Adolphus; Rob Maloney (Casualty) como o Royal Doctor; e Cyril Nri (Pepino) como Lord Danbury.

A rainha Charlotte de Mecklenburg-Strelitz se tornou uma personagem de destaque na primeira temporada da série de sucesso da Netflix. Ela foi casada com o rei George III, também conhecido como Mad King George, e governou por quase seis décadas. Charlotte morreu em 1818 aos 74 anos.

Interpretada por Rosheuvel e agora Amarteifio, Charlotte reflete a crença de alguns historiadores de que a rainha da vida real era descendente de africanos.