BBB: Antes de começar, edição já teve sua primeira “cancelada”

Antes mesmo de começar a ser exibido pela TV Globo, a edição 2023 do “Big Brother Brasil” já teve sua primeira participante rejeitada pelo público - ou, para usar a palavra da moda, “cancelada”.

Giovanna Leão foi uma das participantes da Casa de Vidro, o pré-confinamento que a produção ofereceu para quatro concorrentes da categoria Pipoca (os anônimos).

Assim que entrou, seu carisma logo foi conquistando o público, tanto dos que estavam no shopping carioca, quanto os que acompanhavam a casa pelo Globoplay, o streaming da TV Globo.

Contudo, não demorou para que os internautas mais curiosos fossem vascular as redes sociais dos participantes, atrás de possíveis postagens problemáticas.

E quem procura acha: logo surgiram os primeiros problemas da possível sister. Algumas pessoas resgataram tweets antigos dela, de 2016 e 2018.

“Nego ta pistola, sabe zoar não KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK mimimi macaca mimimi vo hackear, n fode” e “(...) meus pais passavam fome enquanto eu era amamentada e tu tá pagando de pobrezinha na internet? Tudo q eu tenho hoje garanto q n é por Lula kkkkk” foram alguns dos tweets encontrados.

divulguem que a giovanna é racista e bolsonarista #BBB23 pic.twitter.com/N1sNlBtLJy — may (@favsbieberz) January 10, 2023

Já outros internautas começaram a repercutir a fala de uma blogueira que afirmou ter sido vítima de racismo por parte de Giovanna.

“Ela começou a sentir ciúme dessa amizade (...), pegou uma foto minha, rabiscou minha cara (mas dava para ver) e falou para uma amiga ‘nossa, ela era feia’. Aí eu respondi. Depois de um tempo, cansada de esconder o racismo, foi e falou”, contou a blogueira Yasmin Medeiros, que disse que Giovanna teria falado sobre a cor de suas partes íntimas.

🚨 a exposição já começou 🚨



blogueira contando que giovanna já foi racista com ela #BBB23 pic.twitter.com/iZtmr2jpVu — rod #BBB23 (@rodolpho) January 10, 2023

Outros internautas foram além e chegaram a descobrir uma dívida de R$ 100 mil no Serasa da empresária de apenas 25 anos.

O perfil da operadora de crédito chegou a compartilhar, em tom de brincadeira: “Essa vai me dar dor de cabeça!”.

Essa vai me dar dor de cabeça!😮‍💨 https://t.co/uadvkofbou — Serasa (@tonaserasa) January 10, 2023

Resultado? Em dois dias, ela foi de “queridinha” do quarteto a “cancelada”. Suas possibilidades de entrar no BBB foram eliminadas com as histórias descobertas e acabou deixando a vaga para Paula, a primeira confirmada no BBB 23.

puxaram um “fora giovanna” lá na casa de vidro 🗣️ #BBB23 pic.twitter.com/70QRVuVc7X — matheus (@whomath) January 11, 2023

