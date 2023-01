BBB 23: Viih Tube e Eliezer opinam sobre participantes do reality show

O casal Viih Tube e Eliezer, que estiveram nas edições 21 e 22 do “Big Brother Brasil”, respectivamente, seguem fazendo sucesso fora do reality show e acompanhando a nova temporada, que começa na próxima segunda-feira (16).

Ao acompanhar a maratona do Big Day, a ex-sister, que espera sua primeira filha, conversou com Vivian Amorim e Bruno de Luca e deu a sua impressão sobre os novos competidores, que já estão no confinamento prévio.

“Eu achei todo mundo diferente um do outro, não achei ninguém ali parecido, que você fala: ‘nossa, acho que esses aqui vão ser amigos’. Eu ainda não vi esse match”, declarou a influenciadora digital.

Participantes do "BBB 23" (Divulgação/Globo)

No entanto, a youtuber destacou que isso pode ser muito bom para o jogo, já que a ideia é colocar personalidades diferentes na mesma casa: “O que eu acho muito legal, porque quanto mais pessoas diferentes, melhor. Mais vão representar as pessoas aqui fora”, afirmou.

Mesmo sabendo que os participantes do “BBB 23″ não vão ver, já que estão no hotel, Viih Tube também deu uma dica: “Um conselho seria comunicar o público aqui fora. É bom você usar o Raio-X para isso, porque nem todo mundo sabe o que se passa na sua cabeça”.

Os ex-BBBs Viih Tube e Eliezer serão pais da pequena Lua (Reprodução/Instagram)

Já Eliezer, namorado de Viih, usou as redes sociais para mostrar que está acompanhando tudo sobre o “BBB 23″. O ex-participante da edição anterior resolveu palpitar sobre a Casa de Vidro, que colocou Paula e Gabriel no jogo.

“Chato isso, mas a Casa de Vidro já entregou mais que a minha edição inteira”, disse o influenciador digital, que acabou sendo criticado por um seguidor, que disse que ele não gerava entretenimento: “Desde a minha primeira entrevista, eu avisei: ‘Não faço escândalo, não brigo. Só bebo, curto, beijo e vejo no que vai dar. Mesmo assim me colocaram lá dentro, ué”, rebaeu o ex-brother.

Bianca Andrade fala sobre o ex

Bianca Andrade, a Boca Rosa, que também esteve no “Big Brother Brasil” comentou a participação de seu ex, Fred, no “BBB 23″. Pelo Instagram, a famosa disse que agora o filho deles terá um pai e uma mãe ex-BBBs.

Ao Gshow, Fred contou como Bianca reagiu à notícia: “Ela me disse que eu podia ficar muito tranquilo que ele seria muito bem cuidado, pois felizmente não falta gente para ficar com o Cris”.

