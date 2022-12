Zoe Saldana não retornará em Star Trek 4, se não tiver o mesmo salário que atores

Zoe Saldana não está interessada em retornar para um possível Star Trek 4 se ela não receber salários equivalentes aos de seus colegas masculinos, segundo o site Giant Freakin Robot.

A atriz de Avatar: O Caminho da Água parece estar cansada de não receber o mesmo tipo de pagamento dado a Chris Pine, Karl Urban, Zachary Quinto e o resto da tripulação masculina da Enterprise e está disposta a deixar a série por causa disso, segundo fontes do site.

O desenvolvimento do quarto filme de Star Trek com o elenco atual tem sido complicado, até mesmo para os padrões de grandes franquias de ficção científica. No entanto, Zoe Saldana tem sido um dos principais membros desta versão da tripulação do USS Enterprise desde o primeiro filme, em 2009, e é um pouco difícil imaginar Star Trek 4 sem ela.

Embora não haja números concretos prontamente disponíveis para comparar os salários oferecidos às várias estrelas, parece que esse será o ponto crítico para obtermos Nyota Uhura de volta ou não.

A diferença salarial entre estrelas masculinas e femininas em Hollywood é um tema quente na cultura pop atualmente e não é surpresa alguma essa imposição por parte de Zoe Saldana com Star Trek 4. Afinal, todos cumprem papéis da mesma importância.

De acordo com alguns relatórios, Chris Pratt recebeu US$ 1,5 milhão pelo filme Guardiões da Galáxia, enquanto Saldana recebel apenas US $ 100 mil pelo mesmo filme.

Zoe Saldana é atualmente a atriz principal de uma das maiores franquias de todos os tempos, estrelando a primeira sequência de Avatar, O Caminho da Água que acaba de chegar aos cinemas. Então, segundo o site Giant Freakin Robot, isso pode ser um fator suficiente para a atriz recusar Star Trek 4 se ela não for paga no mesmo nível que seus colegas.