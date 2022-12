‘Avatar: O Caminho da Água’: Kate Winslet conta que James Cameron mudou desde Titanic

Houve uma época em que parecia que a vencedora do Oscar Kate Winslet nunca mais trabalharia com o diretor do Titanic, James Cameron. Em 1997, por volta do lançamento de seu primeiro filme juntos, a jovem de 22 anos disse à imprensa: “Você teria que me pagar muito dinheiro para trabalhar com Jim novamente”.

Tanto a atriz, quanto o diretor mudaram muito quase 26 anos depois, agora reunidos para Avatar: O Caminho da Água, lançado nos cinemas 25 anos depois de Titanic.

“Você não pode comparar os dois. Os dois filmes são tão diferentes”, disse Winslet à Entertainment Weekly quando perguntada sobre trabalhar com Cameron novamente. “Literalmente, o único fio comum é que há água em ambos, mas a água que está lá por razões diferentes, se comporta de maneiras totalmente diferentes. Essas experiências foram tão distantes”.

Para Winslet, o Titanic parece ter acontecido há meia vida e, na realidade, tem esse tempo todo mesmo. “Fiz 21 anos naquela filmagem. Agora tenho 47 anos. Faz muito, muito, muito tempo”, diz ela. “Jim, como diretor, como pessoa, você sabe, somos apenas diferentes, mais velhos, esperamos ter aprendido muito mais em termos de como contar histórias e ser colaboradores e colaboradores criativos”.

Apesar de terem feito uma pausa no trabalho juntos após o Titanic, Cameron, agora com 68 anos, e Winslet vêm tentando se unir novamente ao longo dos anos. Nenhum projeto chegou tão perto de acontecer quanto Avatar: O Caminho da Água, a primeira das quatro sequências planejadas na Disney e no calendário de lançamentos do século XX.

Em Avatar 2, que acaba de chegar aos cinemas, Kate Winslet interpreta Ronal, líder da tribo aquática Metkayina de Na’vi junto com Tonowari, de Cliff Curtis. Ela é mais uma chefe espiritual que mantém as antigas tradições do clã.

Winslet elogia o comando de Cameron na mitologia Avatar. “Ele conhece cada centímetro disso”, diz ela. “Ele criou toda uma linguagem. Ele criou um conjunto de intenções para essas pessoas: como elas vivem e como se movem e como respiram e pensam e falam e comem e amam e cuidam. Ele fez tudo isso”.

“É uma experiência fenomenal ler um roteiro de Jim Cameron porque é tão completo. O cara é tão perfeccionista”, acrescenta a atriz.