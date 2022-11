Como a rainha reagiu ao ver fotos de si mesma andando ao lado do ex-presidente Trump?

O amigo do príncipe Philip, Gyles Brandreth, autor da nova biografia ‘Elizabeth: An Intimate Portrait’, afirmou que a rainha Elizabeth II se divertiu com o ex-líder americano - apesar de ele ter cometido uma grande gafe enquanto passeavam juntos.

Após revelar recentemente que a rainha lutou secretamente contra um câncer doloroso no último ano de sua vida, Brandreth agora conta sobre um fato inusitado sobre a relação da monarca e o ex-presidente americano.

Segundo o biógrafo, Trump estava em uma visita de Estado em junho de 2018 quando “acidentalmente quebrou o protocolo real ao visitar o Castelo de Windsor”.

Brandreth diz que Trump caminhou à frente da rainha e inspecionou a Guarda de Honra - forçando Elizabeth a andar em volta dele. Importante ressaltar que o protocolo real significa que as pessoas devem fazer uma reverência e se curvar ao rei ou rainha, e sempre ficar de pé quando entrarem na sala, além de nunca virar as costas ou andar na frente deles.

Mas, em sua biografia ‘Elizabeth: An Intimate Portrait’, o autor revela que a rainha não levou o erro a sério. Em um trecho publicado no MailOnline diz: “Longe de se ofender, ela se divertiu. E naquela noite, quando a rainha se viu na televisão, balançando atrás dele, ela riu alto”.

Trump era um grande fã da falecida monarca e revelou que eles tiveram “ótima química” juntos ao prestar homenagem a ela após sua morte.

A morte da rainha Elizabeth

Em sua nova biografia, Gyles Brandreth afirma que a falecida Majestade teve uma forma de câncer de medula óssea, cujos sintomas incluem dor óssea, antes de sua morte em 8 de setembro.

No entanto, sua certidão de óbito, divulgada em setembro, registrou oficialmente sua causa de morte como “velhice”.

Mas Brandreth escreveu: “Ouvi dizer que a rainha tinha uma forma de mieloma - câncer de medula óssea - o que explicaria seu cansaço e perda de peso e aqueles ‘problemas de mobilidade’ que ouvimos com frequência durante o último ano de sua vida”.