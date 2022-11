‘Bridgerton’: tudo o que sabemos sobre Queen Charlotte o spin off da série

Os fãs de Bridgerton sabem que o sucesso da Netflix ainda tem muito material para nos mostrar. Baseado nos romances de Julia Quinn, a série, que retornou no início deste ano para a segunda temporada, ainda tem mais seis histórias de amor dos irmãos Bridgerton para cobrir. Então, além dos irmãos, há vários membros que se tornaram nossos favoritos – todos liderados pela sempre elegante, exigente e caçadora de Whistledown, rainha Charlotte.

Felizmente para nós, a equipe por trás de Bridgerton está trazendo uma nova série para a Netflix baseada em nossa rainha favorita. O spin-off, chamado Queen Charlotte: A Bridgerton Story, servirá como a história de origem de Charlotte, nos presenteando com um novo romance quando a jovem conhece e se apaixona pelo rei da Inglaterra. Aqui está tudo o que sabemos sobre a próxima série do universo Bridgerton.

Fofoca nova da Lady Whistledown! India Amarteifio, Golda Rosheuvel e Adjoa Andoh vão mostrar a origem da Rainha Charlotte de Bridgerton na minha nova série da Shonda Rhimes. Pelo visto essa temporada vai ter três diamantes, né? #NetflixTudum pic.twitter.com/zWDCqbHnXJ — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 24, 2022

Sobre o que será o spin-off?

A Netflix anunciou a série em maio passado, com Shonda Rhimes pronta para escrever e produzir a história de origem de Queen Charlotte, de acordo com a Variety. A série explorará o noivado da rainha com o rei George, já que a jovem chega a Londres apenas para perceber que não era o que a realeza esperava, de acordo com o site da Netflix.

Também mostrará a grande mudança social que se seguiu ao casamento do casal; como Lady Danbury mencionou anteriormente na primeira temporada, o casamento deles abriu as portas para que as elites não brancas entrassem na sociedade. Também conheceremos a jovem Lady Danbury e a jovem Lady Bridgerton na nova série, o que significa que teremos a história de origem de nossos três anciãos Bridgerton favoritos.

“Muitos espectadores nunca conheceram a história da rainha Charlotte antes de Bridgerton trazê-la ao mundo, e estou emocionada que esta nova série expandirá ainda mais sua história e o mundo de Bridgerton”, disse Bela Bajaria, chefe de TV global da Netflix, em entrevista coletiva. “Shonda e sua equipe estão construindo cuidadosamente o universo Bridgerton para que possam continuar entregando aos fãs com a mesma qualidade e estilo que amam. E ao planejar e preparar todas as próximas temporadas agora, também esperamos manter um ritmo que manterá até mesmo os espectadores mais insaciáveis totalmente satisfeitos”.

Quem está no elenco?

O casting perfeito não exist… pic.twitter.com/pHLYvXEcN3 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 30, 2022

As atrizes originais Golda Rosheuval (Queen Charlotte), Adjoa Andoh (Lady Danbury) e Ruth Gemmell (Violet Bridgerton) vão reprisar seus papéis no novo spin-off. Quanto às versões mais jovens, a Netflix anunciou na primavera de 2022 que a atriz britânica India Amartefio interpretará a jovem Charlotte. Amarteifio é mais conhecida por seu papel no drama criminal britânico Line of Duty, e ela também apareceu em um episódio da 1ª temporada de Sex Education.

Com as filmagens já em andamento, é possível que possamos ver a nova série antes do final de 2023.