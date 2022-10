Hollywood: atores só são chamados para papéis após Leonardo DiCaprio recusá-los

São 35 anos atuando em filmes que lhe renderam quatro indicações ao Oscar e uma vitória, por O Vencedor, de 2010. E, ainda assim, Christian Bale diz que deve a sua carreira ao ator Leonardo DiCaprio: “Olha, até hoje, qualquer papel que alguém consiga, é apenas porque ele o passou de antemão”.

Em entrevista à GQ, o ator creditou descaradamente o seu sucesso cinematográfico a DiCaprio por recusar papéis em filmes de destaque, pois só assim ele foi convidado posteriormente para fazer um teste e conseguir ele mesmo.

“Não importa o que alguém lhe diga. Não importa o quão amigável você seja com os diretores. Todas aquelas pessoas com quem trabalhei várias vezes, todas elas ofereceram cada um desses papéis a ele primeiro”, afirma Bale.

Bale perdeu pelo menos cinco papéis para DiCaprio nos anos 90, incluindo Titanic, mas insiste que nunca levou isso para o lado pessoal. “Ele (DiCaprio) atua magnificamente. Eu suspeito que quase todo mundo de idade semelhante a ele em Hollywood deve suas carreiras a ele passando em qualquer projeto que seja”.

Um papel em particular que DiCaprio teria recusado foi o do serial killer Patrick Bateman no filme de terror American Psycho. Quando DiCaprio finalmente se separou do projeto, Bale conseguiu assumir o papel que mais tarde o levou para o sucesso mainstream.

Na entrevista, Bale conta que era a pessoa que menos recebia no elenco do filme. “Lembro-me de uma vez sentado na sala de maquiagem e os maquiadores estavam rindo de mim porque eu estava recebendo menos do que qualquer um deles”.