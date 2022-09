Previsão de Nostradamus indica reviravoltas em torno do reinado de Charles III

O Rei Charles III mal assumiu a Coroa britânica e previsões com relação a seu futuro próximo já vieram à tona. Segundo sugere profecia de Nostradamus, o reinado do filho da Rainha Elizabeth pode ser muito curto e mais: o príncipe Harry pode ser o próximo a assumir o trono.

Segundo o escritor Mario Reading, um dos principais especialistas nos textos do famoso profeta, o divórcio do então príncipe Charles da princesa Diana levaria a uma desaprovação generalizada que forçaria o novo rei a abdicar de seu posto.

O pesquisador divulgou a interpretação de Nostradamus em um livro publicado no ano de 2005. De acordo com ele, “um homem que nunca esperou se tornar rei” pode assumir o trono. Dessa forma, caberia a Harry continuar o legado da família real ou ainda ao australiano Simon Dorante-Day, que diz ser o filho secreto do Rei Charles com Camilla Parker Bowles.

“Certamente é motivo de reflexão, porque a previsão deixa claro que alguém fora do campo esquerdo substituiria Charles como rei. Eu posso ver algumas pessoas pensando que eu me encaixo na conta”, disse o homem, de 56 anos, ao “7 News Australia”. “Acredito que sou filho de Charles e Camilla e estou ansioso pelo meu dia no tribunal para provar isso. Talvez Nostradamus tenha o mesmo entendimento que eu, que tudo isso vai acontecer um dia”, completou.

Novo rei em breve?

A especulação dá conta de que, tendo em vista a idade avançada de Rei Charles, a pressão do povo o forçaria a abdicar em favor do príncipe William, o primeiro da linha de sucessão atualmente. Em uma segunda revisão de seu livro, Mario Reading diz que com William incapaz de assumir o papel por qualquer motivo, “o príncipe Harry, por omissão, se torna rei em seu lugar. Isso faria dele o rei Henrique IX, com apenas 38 anos”.

Impressiona o fato de que, em sua obra, Reading usa os poemas enigmáticos escritos há mais de 400 anos para prever o ano da morte da Rainha Elizabeth. “O preâmbulo é que a rainha Elizabeth II morrerá, por volta de 2022, com cerca de noventa e seis anos, cinco anos antes do prazo de vida de sua mãe”, diz o autor.

O escritor fala ainda sobre o termo “Rei das Ilhas”, usado por Nostradamus, que significaria que no início do reinado do Charles III grande parte da Commonwealth teria se separado, deixando o reino confinado aos britânicos.

LEIA TAMBÉM: