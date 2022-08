Ex-marido de Camilla teve um papel importante no casamento de Charles e Diana

Neste sábado, 13, o documentário ‘The Princess’ estreia no catálogo da HBO Max e promete revirar os fatos relacionados à vida e morte da princesa Diana. A princesa do povo, como ficou conhecida, morreu aos 36 anos após um trágico acidente de carro em Paris, quando era perseguida por paparazzis.

‘The Princess’ estreou mundialmente no Festival de Cinema de Sundance de 2022 e é dirigido por Ed Perkins. O novo documentário usa imagens de áudio e vídeo de arquivo da princesa Diana, mostrando sua ascensão à fama e morte prematura. A produção estreia 25 anos após a morte da princesa do povo, como ficou conhecida.

Mas, em uma das cenas mostradas no documentário, certamente bastante controversa, é a entrevista polêmica que Lady Di deu à BBC em 1995. O então jornalista da emissora, Martin Bahir, entrevistou a princesa e ela disse a célebre frase sobre o final do seu casamento com o príncipe Charles: “Havia três de nós neste casamento, então estava um pouco lotado”.

A princesa Diana estava se referindo à amante do príncipe Charles, que hoje é sua atual esposa, Camilla Parker Bowles. Camilla e Charles se conheceram na década de 1970 e ela acabou se casando com Andrew Parker Bowles.

O papel do ex-marido de Camilla no casamento de Diana

O ano era 1981 e a data era 29 de julho. Milhares de pessoas assistiam, seja ao vivo ou pela transmissão ao vivo, o casamento do príncipe Charles com a jovem Lady Diana Spencer. Durante o documentário ‘The Princess’, um jornalista disse algo curioso durante a procissão de carruagens pela estrada The Mall, em Londres.

“Esta é a escolta, sob o comando do tenente-coronel Andrew Parker Bowles. Charles e Lady Diana ficaram com ele e sua esposa Camilla em Wiltshire em duas ocasiões no final do ano. Então eles estão entre amigos enquanto passeiam pelo Mall”, descreveu o jornalista.

De fato, isso aconteceu, já que o então comandante Andrew Parker Bowles liderou a escolta cerimonial do casal no dia do casamento.

Camilla abre o jogo sobre o caso com Charles

Recentemente, em uma entrevista à Vogue britânica, Camilla Parker Bowles, a duquesa da Cornualha, fez revelações importantes sobre seu casamento com o príncipe Charles e também disse como se sente ao ser tratada ainda como a vilã da história. Sabemos que Camilla foi amante do príncipe Charles enquanto ambos ainda estavam casados com seus antigos cônjuges e agora são marido e esposa.