‘Sandman’: Entenda a relação entre a série ‘Lúcifer’ e a nova produção da Netflix

Com 11 episódios em sua primeira fase, ‘Sandman’ chegou à Netflix nesta sexta-feira (5) e tornou-se um dos assuntos mais comentados do Twitter. Considerada uma das séries mais aguardadas do ano, a produção é baseada nas HQs por Neil Gaiman, conhecido por diversos trabalhos importantes da ficção.

Embora a série seja uma novidade do selo DC Comics na plataforma, ela possui ligação com o protagonista de Lúcifer, produção que também faz parte da plataforma de streaming. Mesmo havendo conexão com o personagem de Tom Ellis, conhecido por muitos, a adaptação de ‘Sandman’ revela uma nova versão vivida por Gwendoline Christie.

Onde Lúcifer se encaixa em ‘Sandman’

Em ‘Prelúdios Noturnos’, logo no início da HQ, Sonho – parte do Perpétuos – possui um confronto com Lúcifer no inferno para conquistar seu elmo através da derrota de um demônio. Este é o momento em que o personagem é apresentado no universo.

Lúcifer ainda reaparece em ‘Estação das Brumas’ e possui o arco no qual decide abandonar o inferno para viver entre os humanos. Com seu antigo reino nas mãos de Sonho, o personagem decide deixar sua rotina e passa a viver na Terra.

Com seis temporadas entre 2016 e 2021, ‘Lúcifer’, vivido por Ellis, ganhou um spin-off de sucesso na plataforma de streaming. Sob os cuidados da Fox durante as três primeiras temporadas, a série foi repassada e continuada pela Netflix. O personagem derivado recebeu um roteiro completamente diferente do que se vê nos quadrinhos de ‘Sandman’.

Entenda a ‘troca’ de atores

Embora Lúcifer tenha feito grande sucesso na pele de Tom Ellis, o ator foi “substituído” para a adaptação de ‘Sandman’. Neil Gaiman explicou em suas redes sociais o motivo pela escolha de Gwendoline Christie, em relação ao papel da nova produção.

“Porque seu Lúcifer, embora inspirado no Lúcifer de ‘Sandman’, está tão distante em termos de continuidade de ‘Sandman’ no final de LÚCIFER, que é mais fácil para todos voltarem para a versão nos quadrinhos. E assim você não sabe o que nosso Lúcifer vai fazer. O de Tom é adorável”, esclareceu em seu Twitter.

Assista ao trailer da série: