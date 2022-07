Sarah Andrade revela se possui planos para novos realities após sua passagem no ‘BBB 21’

Sarah Andrade revela se possui planos para novos realities depois de sua passagem no ‘BBB 21’ (Foto: Roberto Magalhães/Metro World News)

De vestido preto e longo durante passagem no red carpet, a ex-BBB Sarah Andrade foi um dos destaques que desfilou pelo local nesta sexta-feira (15). Dentre diversos artistas e influenciadores presentes na primeira edição da CCXP Awards, a profissional de marketing chamou a atenção ao lado de seu parceiro, Lucas Viana, vencedor da 11ª edição de ‘A Fazenda’, da Record TV.

Sarah Andrade e Lucas Viana durante passagem no tapete vermelho da CCXP Awards 2022. (Foto: Roberto Magalhães/Metro World News)

Ao falar sobre o tema de seu Trabalho de Conclusão de Curso ter como foco o ‘Big Brother Brasil’ antes de entrar no reality, a ex-BBB comentou sua percepção enquanto esteve na casa.

“No meu TCC, falei sobre o marketing dentro do ‘Big Brother Brasil’, como eram as marcas trabalhadas lá dentro. De lá de dentro consegui ter umas noções, por exemplo: uma coisa que percebi era sobre o merchan; dava para colocar em áreas que nunca tiveram. Jogo da discórdia tinha merchan, então tínhamos uma noçãozinha por causa disso”, disse ela durante passagem no tapete vermelho.

Análise do ‘BBB’ e próximos realities

Com um repertório sobre o reality show mais famoso do Brasil como objeto de estudo, Sarah Andrade revelou se sua análise anterior a ajudou com seu jogo dentro da casa.

Sarah Andrade durante passagem no red carpet da CCXP Awards 2022.

“Acho que não porque [o TCC] era muito mais a parte publicitária e de marketing. Então do jogo mesmo, não. Mas eu era fã do programa, então sempre gostei de assistir, por isso a gente conseguia ter uma noçãozinha”, disse.

A profissional de marketing também afirmou que não tem planos para reality shows por agora, mas “nunca se sabe” o que poderá acontecer no futuro. “Reality é uma coisa complicada. A gente nunca vai dizer que ‘nunca mais’, nunca se sabe o que pode acontecer, mas para agora, não”, contou.

Sarah Andrade durante passagem no red carpet da CCXP Awards 2022. (Foto: Roberto Magalhães/Metro World News)

A CCXP Awards

Com o evento realizado nesta sexta-feira (15) na Sala São Paulo, centro da capital paulista, diversos artistas e influenciadores apareceram no local para prestigiar e concorrer as premiações da noite. Diversas produções nacionais e internacionais foram reconhecidas.

Com a cerimônia apresentada por Tiago Leifert, 32 troféus foram entregues dentro de seis categorias principais, como: Filmes, Séries, Quadrinhos, Literatura, Games & eSports e Creators, além das Homenagens Especiais.