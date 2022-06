Netflix libera primeiro trailer de ‘Matilda: O Musical’

‘Matilda: O Musical’ chega com cheirinho de nostalgia no ar. A Netflix revelou nesta quarta-feira, 15, o primeiro teaser sobre o musical baseado na adaptação teatral do conhecido livro infantil.

O musical deve estrear em dezembro na plataforma em todo o mundo, excluindo Reino Unido e a Irlanda, onde o filme estreia nos cinemas.

‘Matilda: O Musical’ trará a atriz mirim Alisha Weir como personagem-título, uma garotinha com uma imaginação extraordinariamente vívida. A adaptação cinematográfica, escrita por Dennis Kelly, adaptada da produção de ‘Matilda The Musical’, do palco da premiada Tony and Olivier Royal Shakespeare Company, também estrela Emma Thompson (como Miss Trunchbull), e Lashana Lynch, Stephen Graham, Andrea Riseborough e Sindhu Vee entre outros atores.

Veja também: Como Winona Ryder virou garota propaganda da grife que roubou nos anos 2000

Sinopse oficial

Matilda Wormwood (Weir) é uma garotinha com grande curiosidade, uma mente afiada e uma imaginação vívida – e os piores pais do mundo. Enquanto seus pais (Graham e Riseborough) se contentam com a TV inútil e esquemas desonestos para ganhar dinheiro, ela adora se perder nas páginas de seus amados livros. Onde eles são barulhentos, egoístas e indelicados, ela é uma observadora silenciosa, pensando em pequenos e atrevidos atos de rebelião e vingança.

O filme, dirigido por Matthew Warchus com música e letras originais de Tim Minchin, é produzido por Tim Bevan e Eric Fellner da Working Title, Jon Finn e Luke Kelly da The Roald Dahl Story Company.