Cinco foram as atrizes que já interpretaram Lady Di na TV e no cinema

Bem antes de vermos Kristen Stewart em seu trabalho em ‘Spencer’, várias outras atrizes interpretaram Lady Di nas telonas e telinhas. O fato é que a vida da princesa do povo sempre despertou muita curiosidade entre as pessoas, o que motivou os cineastas através das décadas a retratar momentos de sua vida.

Após sua morte trágica em 1997, Lady Di se tornou um ícone da moda, da cultura pop e se consagrou como “princesa do povo”, um título informal pelo qual foi tratada inicialmente dentro do Reino Unido.

Desde o início dos anos 1980 até os dias atuais, as atrizes vêm assumindo o desafio de interpretar a princesa Diana. Apesar de ser membro da Casa de Windsor por apenas 15 anos, a história de vida da princesa de Gales continua fascinante.

Com a quinta temporada de ‘The Crown’ com estreia agendada para setembro, os fãs dos dramas da realeza estão ansiosos para ver Elizabeth Debicki no papel de uma Lady Di nos seus 30 e poucos anos. Algumas fotos já vazaram nas redes sociais nos últimos meses e mostraram a incrível semelhança entre a atriz e a personalidade da realeza britânica.

Kristen Stewart

Em Spencer, a interpretação de Kristen Stewart se concentra em um fim de semana de três dias de férias, quando Diana considera se deve escapar da Casa de Windsor. Em sua crítica, o principal crítico de cinema do THR, David Rooney, chama o filme de “audaciosamente original” e Stewart de “incandescente”.

Emma Corrin

A quarta temporada de The Crown da Netflix se concentra na vida da rainha Elizabeth II de 1979 a 1990, que apresenta a versão de Lady Diana Spencer de Emma Corrin. A atriz interpretou Diana desde seus 20 e poucos anos, quando ela foi cortejada pelo príncipe Charles (Josh O’Connor), até quando ela se tornou sua noiva e mais tarde se casou com ele. A atuação da atriz lhe rendeu uma indicação ao Emmy de melhor atriz de drama.

Bonie Soper

Em ‘Harry & Meghan: A Royal Romance’ a trama é sobre a história de amor entre o príncipe Harry e Meghan Markle. Sua sequência, ‘Harry & Meghan: Becoming Royal’, foca no primeiro ano de casamento e foi seguida por ‘Harry & Meghan: Escaping the Palace’. Soper foi um dos poucos personagens coadjuvantes que apareceram em todos os três filmes da Lifetime.

Lesley Harcourt

O filme de 2011 ‘William & Catherine: A Royal Romance’ se concentra mais na relação entre o príncipe William e Catherine, duquesa de Cambridge. Lesley Harcourt aparece brevemente como Diana no filme. Em uma cena, William assiste a uma antiga entrevista de sua mãe pedindo conselhos sobre o amor.

Serena Scott Thomas

Em 1992, o jornalista e escritor Andrew Morton lançou uma biografia sobre a princesa de Gales intitulada ‘Diana: Her True Story’. Um ano depois, o livro foi transformado em filme de televisão no Reino Unido. O filme teve como objetivo mostrar a vida de Diana antes de se tornar uma realeza e como ela mudou quando ela se tornou uma princesa.