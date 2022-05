Princesa Diana gravou áudios secretos para Kate Middleton antes de morrer

Antes de sua morte prematura aos 36 anos, a princesa Diana gravou um diário em áudio para as então futuras esposas de seus filhos, os príncipes Harry e William, para que elas pudessem ouvir no futuro. Parece que, de certa forma, Lady Di estava prevendo que não viveria muito.

No livro de Andrew Morton, publicado em 1992, ‘Diana: Her True Story de Andrew Morton’, o qual foi aprovado e recebeu importantes contribuições dela mesma, ela conta que gravou uma série de fitas K-7 com conselhos maternos e revelou suas expectativas para o futuro dos filhos e de suas famílias.

Além disso, Diana pediu que as fitas fossem tocadas em pontos-chave do futuro de seus filhos, revelou o próprio Andrew Morton em entrevista à OK Magazine.

“Por incrível que pareça, Diana sabia que ia morrer jovem. Ela estava muito sintonizada com o mundo espiritual e eventos psíquicos. Ela me disse que gravou as fitas para o dia em que não estaria por perto para ajudar a orientar seus meninos”, disse Morton.

“Dessa forma, ela poderia continuar fazendo parte de suas vidas, mesmo depois que ela se fosse. Ela achou muito inteligente – e adorou a ideia de ser o que ela chamava de ‘uma mãe irritante do além-túmulo’”, continuou o autor.

Conforme informações de Andrew Morton, ele soube da existência das fitas alguns minutos antes de chegar no Palácio de Kensington, para mais uma entrevista com a realeza. Andrew Morton fazia visitas frequentes à Lady Di para as entrevistas e conversas que geraram o livro meses depois. Antes de uma dessas conversas, o autor revelou que Diana havia mencionado a existência dessas fitas e até colocou uma para tocar para que ele ouvisse.

“Havia uma em particular para a futura esposa de William. Acredito que Kate tivesse apenas 13 ou 14 anos na época, era apenas uma garota. Diana ficou fascinada com a ideia de que William se casaria e um dia teria seus próprios filhos. Ela tinha certeza de que ele seria um marido maravilhoso e um pai carinhoso, mais parecido com ela do que com seu próprio pai [príncipe Charles], que era bastante frio e distante”, disse Andrew Morton.

Diana queria que William e sua futura esposa evitassem o divórcio, disse o jornalista que se converteu em amigo da princesa. Essa fita em particular durou cerca de dois ou três minutos, e “o que me impressionou foi a honestidade dela”, disse o amigo. “Ela foi tão sincera. Você podia ouvir isso em sua voz. Ela falou direto do seu coração”.

“E quando terminou, conversamos sobre o tipo de garota que William se casaria. Ela achava que sua noiva seria linda, inteligente e independente. E, surpreendentemente, ela estava certa. Kate é tudo isso e muito mais”, disse ele.

A fita compartilhava memórias da infância de William e os sonhos de Diana de sempre querer uma filha. Parecia que Diana estava falando diretamente com Kate quando disse: “Prepare-se para um bate-papo só de ida. Obviamente, não nos conhecemos, embora eu queira que você saiba que certamente gostaria que tivéssemos nos conhecido. Eu sei que te adoraria e nos tornaríamos amigas rapidamente. Você tem que ser alguém realmente especial. Se não fosse, você não seria a esposa do meu William”, disse Diana.

Ela deu conselhos sobre casamento, especificamente em torno do casamento como uma futura Rainha, dizendo: “Para seu casamento sobreviver ao brilho público e às pressões privadas da vida real, será preciso paciência, compromisso, compreensão, confiança, lealdade e, claro, amor. Mas vocês dois devem trabalhar nisso. Diariamente. Tenho certeza de que você está ciente das minhas falhas e das do pai de William. Aprenda com esses erros. Construa um relacionamento que perdure. Você merece isso. E seus filhos também”.

Diana então compartilhou que seu maior sonho para ela e William era ter uma vida cheia de amor e alegria, e criar filhos felizes e saudáveis, livres do divórcio, que tanto William quanto Diana tiveram que suportar.

“Família é a coisa mais importante na vida. Cuide de seus filhos por mim. Eles carregam meu coração. Deixe-os saber que eu os amo e sempre cuidarei deles”.

Segundo Morton, Diana terminou essa fita com um beijo e disse a William que o amava. Embora Andrew Morton não tenha certeza de quantas fitas Diana fez ou de quem foi encarregado de garantir que as fitas chegassem a William e Harry, ele está confiante de que Kate ouviu essa fita, que o amigo disse ser a maneira de Diana “lidar com um futuro incerto e desabafando sua alma”.