Este era o óculos de sol favorito de Lady Di

Lady Di foi um ícone, não só pelo que ela representou para a atualização da realeza britânica, mas também como uma voz forte feminina na época. Ela soube, como poucas celebridades, usar a mídia, até certo ponto, para promover causas que lhe eram casa, tais como o apoio para as pessoas diagnosticadas com o vírus da AIDS e também chamou a atenção sobre o problema das minas terrestres no continente africano.

Diana talvez tenha sido a mulher mais fotografada do último século. Antes de morrer em um trágico acidente de carro, em 1997, a princesa de Gales também era considerada um ícone da moda de sua época.

De grifes de luxo até usar peças de designers ainda desconhecidos, Diana usava seu poder de atração para dar publicidade a estes jovens profissionais também.

Ao longo dos anos, ela teve um estilo muito particular. No início do seu casamento com o príncipe Charles, por exemplo, é notável um estilo mais romântico, com o uso de saias rodadas, blazers clássicos e sapatos fechados.

Já por volta do seu sétimo ano de casamento, quando as crises já eram de conhecimento público e exploradas amplamente pela mídia britânica e mundial, Diana demonstrou um visual mais sensual, mais femme fatale. O chamado “vestido da vingança” não nos deixa mentir.

Mas, os acessórios também eram o forte de Lady Di. Ela amava pérolas, fato. Há também o lindo anel que ela ganhou de noivado de Charles e que hoje é de posse de Kate Middleton, esposa do príncipe William.

Sobre óculos, entre as diversas armações usadas por Lady Di, modelos redondos, aviadores e o clássico Wayfarer da Ray-Ban passaram por sua rotação, trazendo sofisticação que se adaptava a qualquer look que a princesa usasse.

Mas, um estilo específico se destacou entre seus óculos de sol: os modelos de armação branca. Esse detalhe era o destaque de qualquer look, chamando a atenção e trazendo uma estética moderna e casual para a princesa.

Ela foi vista várias vezes usando esse tipo de óculos o que marcou qualquer modelo que tenha armação branca como os “óculos da Lady Di”.