Netflix confirma que terceira temporada de ‘Bridgerton’ será sobre Colin e Penelope

Uma notícia pegou todos os fãs de ‘Bridgerton’ desavisados: a Netflix confirmou que a terceira temporada da série será sobre Colin Bridgerton (Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan). A mudança se desvia da sequência original dos livros de Julia Quinn, que inspirou a série.

A protagonista Nicola Coughlan anunciou que a terceira temporada do romance de regência se concentrará no relacionamento entre Penelope e sua paixão de longa data por Colin. A história de amor de Penelope e Colin é contada no quarto livro, ‘Romancing Mister Bridgerton’, em vez do terceiro.

“Assim como Lady Whistledown, tenho guardado um segredo há algum tempo e posso confirmar a todos que a terceira temporada é a história de amor de Colin e Penelope”, disse Coughlan. “Eu mantive esse segredo desde duas semanas na segunda temporada. Esta é a primeira vez que estou dizendo isso aqui”, disse a atriz em um painel neste domingo, 15, na FYSEE.

Coughlan descobriu que ela seria a próxima heroína de Bridgerton durante o que ela supôs ser um telefonema de rotina no ano passado com o showrunner da terceira temporada, Jess Brownell. Com alguns meses para se ajustar à surpresa, a atriz irlandesa agora acha que uma temporada de Polin ampliada faz sentido.

“Eu sinto que se você vir Penelope bajulando esse garoto por mais uma temporada, você vai ficar tipo, ‘Vamos, siga em frente e supere isso’”, disse Coughlan ao Tudum. “Jess conversou com Luke e eu durante a temporada passada, e acho que as pessoas ficarão realmente obcecadas. Acho que os fãs de livros vão ficar felizes”, finalizou a atriz.

O ator Luke Newton disse anteriormente: “Eu amo Polin. Há muito amor por esse relacionamento. O que traz suas pressões porque há pessoas que estão realmente empolgadas com essa história para vir à tona”.

Ainda não há informações sobre quando a próxima temporada de ‘Bridgerton’ estreia na Netflix, mas sabe-se que, provavelmente, os novos episódios devem seguir o cronograma das temporadas anteriores e chegarem no início de 2023 ao catálogo do streaming.