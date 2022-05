Louro José volta ao ‘Mais Você’ em material inédito e emociona Ana Maria Braga: ‘Matar a saudade’

O saudoso Louro José voltou a emocionar Ana Maria Braga na manhã desta segunda-feira (16), no “Mais Você”, da TV Globo. Isso porque ele apareceu em episódios inéditos da nova temporada do “Jogo de Panelas”, que foram gravados antes da pandemia, e que só agora começam a ser exibidos.

“Ele [Louro] ainda estava aqui com a gente. Foi ele quem revelou para o Anderson [participante do jogo] qual era o ingrediente surpresa. A saudade roda junto com a com a gente”, disse a apresentadora. “Vamos matar um pouco a saudade”, ressaltou ela.

Até o Louro José participou dessa temporada de 'Jogo de Panelas'. Que saudade! ✨🥰 #MaisVocê pic.twitter.com/XEV6VK5RWU — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 16, 2022

A nova edição do “Jogo de Panelas”, que desta vez reúne concorrentes de Brasília em busca do prêmio de R$ 15 mil, foi gravado em março de 2020, antes da explosão da pandemia de covid-19.

A morte de Tom Veiga, que interpretava o Louro José, ocorreu em novembro de 2020, quando ele tinha 47 anos.

Louro Mané

Recentemente, Ana Maria ganhou um novo assistente de bancada. Ele chegou após a apresentadora ficar sozinha por alguns meses no “Mais Você”.

O nome do papagaio filho do Louro José foi revelado no último dia 2. Na ocasião, a apresentadora contou que o resultado de uma votação feita com o público elegeu o nome Lourito.

Apesar da escolha, Ana Maria disse que prefere chamar o novo companheiro de programa de “Louro Mané” e entregou para ele um crachá duplo. “Também já estou aprendendo a te amar”, disse ela.

LEIA TAMBÉM:

Ex-BBB Rodrigo Mussi posta recado pela primeira vez após acidente: ‘Em breve estou de volta’