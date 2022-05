VÍDEO: Anitta e Megan Thee Stallion se divertem em ônibus com destino ao Met Gala

A cantora Anitta marcou presença no Met Gala, um dos eventos de moda mais importantes do mundo, que foi realizado na noite de segunda-feira (2) no Museu Metropolitan, em Nova York. Mesmo muito glamurosa, ela se divertiu a caminho da festa em um ônibus da Moschino ao lado da rapper Megan Thee Stallion (veja abaixo).

AMO! Megan Thee Stallion e Anitta no ônibus da Moschino indo para o #MetGala

pic.twitter.com/oT5K8aabfi — Megan Stallion Brasil (@meganstallionbr) May 2, 2022

Essa foi a segunda participação da cantora brasileira no baile. No ano passado, ela como convidada do estilista de sapatos brasileiro Alexandre Birman.

Desta vez, ela usava um vestido exclusivo da Moschino, assinado pelo estilista Jeremy Scott.

Anitta usou modelo exclusivo da Moschino no Met Gala 2022 (Divulgação)

“Para a ocasião, a artista veste um look exclusivo MOSCHINO BY JEREMY SCOTT, construído em cetim duchese de ombros caídos com gola em formato de coração e babados na cintura, arrematado com um fio de pérolas drapeado. Pelo olhar de Scott, o visual da carioca acompanha o tema do baile deste ano, que é ‘Na América: Uma Antologia da Moda’. O designer já vestiu nomes como Madonna, Cardi B e Katy Perry para outras edições do mesmo evento”, destacou um texto divulgado pela assessoria da marca.

Vanessa Hudgens, Manu Rios e Megan Thee Stallion completaram a mesa de Jeremy no evento. Mas durante a entrevista do estilista, foi a funkeira brasileira quem chamou a atenção. Veja abaixo:

Anitta durante a entrevista de Jeremy Scott para a Vogue no #MetGala. pic.twitter.com/qTuWP6r8qV — Acesso Anitta (@AcessoAnittaR) May 2, 2022

Met Gala

O Met Gala, que acontece desde 1948, tem como objetivo arrecadar fundos para o Museu Metropolitan. É um dos eventos mais concorridos do mundo e só comparecem as pessoas famosas, que estão em alta, além de ricos e fashionistas.

O dress code do evento deste ano prometia muito luxo e glamour. “A Era de Ouro” ou “Gilded Age” deu a deixa para os artistas apostarem no dourado e em looks muito finos no tapete vermelho.