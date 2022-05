Qual o futuro de Chris Hemsworth após ‘Thor: Amor e Trovão?’

‘Thor: Amor e Trovão?’ já bate recordes e faz história antes mesmo de seu lançamento em julho e esta é a primeira vez que um herói solo do MCU estreia um quarto filme. Seu trailer de estreia foi lançado apenas 82 dias antes do lançamento do filme e trouxe o quarto maior número de visualizações de um trailer lançado online.

A produção trará Tessa Thompson representando a comunidade LGBTQIA+ como a Rainha Valkyria e Natalie Portman, interpretada por Jane Foster, em seu primeiro papel na Marvel como “a Poderosa Thor”.

Jane parece ser a maneira como a Marvel pretende retirar o deus do trovão de Chris Hemsworth da lista dos Vingadores. Isso fez surgir perguntas se o personagem de Hemsworth sairá vivo de seu quarto filme do MCU.

John Campea, YouTuber do meio cinematográfico, acha que Thor não morrerá em ‘Thor Amor e Trovão’. Campea disse que, embora ele não lembre se a informação veio de uma fonte pública ou privada, ele afirmou que o filme “não será a última vez que veremos Chris Hemsworth como Thor”.

Ele acrescentou que “não vai dizer o motivo”, mas sabe que Thor retornará em um futuro projeto da Marvel, com a deixa de que ele tem informações específicas sobre o futuro da Poderosa Thor.

Até agora, não houve confirmação pública de que Thor retornará para fazer outro filme da Marvel após ‘Thor Amor e Trovão’, embora Campea costume obter boas informações quando se trata de filmes da Marvel.

Certamente, o YouTuber se baseia na luta que começa no filme e que pode não terminar quando os créditos rolarem. Gorr, o Açougueiro de Deus (Christian Bale), poderia servir como uma ameaça com continuidade a exemplo dos dois últimos vilões de Thor. Isso garantiria mais atuações do herói de Chris Hemsworth por pelo menos mais um filme.