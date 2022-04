TrueCrime: Estes são os melhores documentários disponíveis na Netflix

'The Keepers'. Foto: Reprodução

Documentários sobre crimes reais são atrativos porque simplesmente não podemos acreditar que outro ser humano possa realmente realizar esses atos. Independentemente disso, esses documentários oferecem uma janela convincente para algumas histórias genuinamente trágicas.

Fizemos uma lista com os melhores filmes e séries sobre crimes reais na Netflix. Confira abaixo.

‘De rainha do veganismo a foragida’

Ao mesmo tempo frustrante e revelador, ‘De rainha do veganismo a foragida’ conta a história de Sarma Meingailis, conhecida por seu moderno restaurante vegano. Presa em 2016 com seu marido Anthony Strangis por causa de um pedido da Domino’s Pizza, o casal é um exemplo clássico de controle coercitivo.

Fazendo-a pensar que ele precisava de dinheiro para algum tipo de sociedade secreta que adorava uma divindade misteriosa para alcançar a imortalidade, Anthony coagiu não apenas Sarma por dinheiro, mas também sua mãe e funcionários dela. A série conta com 4 episódios.

‘Mistérios sem solução’

Apresenta uma releitura da série original, que era conhecida por sua combinação de casos frios e casos paranormais, e tem uma abordagem menos narrativa, com episódios independentes que variam em estilo e temáticas. Os episódios também contam histórias internacionais e analisam não apenas assassinos em série, mas também casos há muito tempo não resolvidos.

‘A Máfia dos Tigres’

Sete episódios que contam parte da vida de Joe Exotic, um dono de estilo extravagante e ousado de um zoológico particular de grandes felinos em Oklahoma. A história de Joe Exotic é ainda mais estranha que a ficção, envolvendo mentiras, armas, uma candidatura à presidência dos EUA e um enredo de assassinato de aluguel. É um enredo inacreditável.

‘The Keepers’

Esta é uma série documental que trata de levantar acontecimentos relacionados ao assassinato da irmã Catherine Cesnik, ocorrido no final da década de 1960 nos Estados Unidos. No decorrer dos capítulos, a narrativa mostra que as suspeitas recaem sobre um padre acusado de abusos sexuais em diversos colégios religiosos.