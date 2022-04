‘The Batman’ e filme da Marvel estão entre as estreias de abril na HBO Max; veja calendário

The Batman (Foto: Divulgação)

Para o mês de abril, a HBO Max tem algumas novidades já previamente divulgadas. Embora poucos, os lançamentos deste mês incluem uma das estreias mais aguardadas do streaming da Warner Bros.

O destaque do mês vai para o novo filme do Universo Estendido DC, “The Batman”. Estrelado por Robert Pattinson e Zoë Kravitz, o longa traz uma nova história para o herói mais famoso da editora. O filme é dirigido por Matt Reeves (”Planeta dos Macacos”).

Sucesso mundial de bilheteria, “The Batman” chega ao streaming apenas 45 dias após sua estreia nas telonas. Tal medida faz parte de um plano da HBO Max de acelerar o lançamento em seu streaming das produções do grupo Warner.

Também vale destacar o filme da editora concorrente, a Marvel, que chega a HBO Max, através de um acordo com a Sony Pictures. Trata-se de “Venom: Tempo de Carnificina”, longa estrelado por Tom Hardy e que faz parte do universo do Homem-Aranha.

Tem ainda a segunda temporada de “The Flight Attendant”, série estrelada por Kaley Cuoco, conhecida por sua personagem Penny de “The Big Bang Theory”. Além dela, também estão no elenco Zosia Mamet (”Girls”), Griffin Matthews (”#Screamers”) e Rosie Perez (”Aves de Rapina: Arlequina e Sua Emancipação Fantabulosa”).

A lista completa ainda deve ser divulgada na próxima semana. Confira a lista de estreias da HBO Max em abril, até o momento:

Séries

Será Isso Amor? (Temporada 1) — 4 de abril

Tokyo Vice (Temporada 1) — 7 de abril

The Flight Attendant (Temporada 2) — 21 de abril

Barry (Temporada 3) — 24 de abril

Filmes