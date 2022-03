Ex-BBB Nego Di critica jogo de Linn da Quebrada e formação de paredão: “Não jogou bosta nenhuma até agora no programa”, diz

Nesta madrugada de domingo para segunda-feira (28), o comediante e ex-BBB Nego Di rasgou o verbo sobre os últimos episódios do ‘BBB 22′. O comediante teceu críticas ao jogo de alguns participantes pelo resultado da liderança de Linn da Quebrada e ao paredão formado entre Lucas, Pedro Scooby e Paulo André.

Em postagem no Instagram, Nego Di disse que o público quer entretenimento e jogo, não filantropia. “‘Negão João do Pulo’ [Paulo André] foi até o final da prova de resistência para desistir e dar para quem? Para Linn da Quebrada. Ideia dele. Todos desistiram e deram para ela porque ela nunca tinha sido líder. E quem que a Linn da Quebrada colocou no paredão? ‘João do Pulo’”. O comediante ainda ressaltou que a amizade se faz na rua após o jogo, não dentro do reality.

Inconformado com o resultado da liderança, Nego Di também criticou o jogo de Lina. “Outra coisa, a Linn da Quebrada não jogou bosta nenhuma até agora no programa. Botou no paredão o cara que deu a liderança para ela, então vamos parar de ir na onda da Anitta e ‘lacrolância’ querendo dar primeiro lugar pra ela.”

O comediante também disse que Pedro Scooby estaria querendo se promover com o público por suas atitudes de querer votar em si mesmo, ou desistir de provas dentro da casa. “Todo mundo queria entretenimento e jogo, não filantropia.” Nego Di declarou sua torcida ao ‘camarote’ Arthur Aguiar, o apontando como o único que está jogando de verdade.

Assista:

A prova do líder e o paredão

Veja mais: A primeira no Top 10: Linn da Quebrada é a nova líder desta semana no ‘BBB 22′

Após 17 horas de prova de resistência, Paulo André, DG e Pedro Scooby resolveram desistir em conjunto da posição de liderança, tornando Linn da Quebrada a líder da semana, que também resistiu a dinâmica do reality.

Neste domingo (27), em discurso, Lina resolveu indicar Paulo André ao paredão. “Não queria indicar um deles, mas eu não vejo uma opção a não ser indicar. Parece que ainda estou pensando. A melhor opção ‘pra’ mim agora, é indicar o P.A. por ter interferido diretamente na minha liderança. A gente tem uma ótima relação, mas eu me sinto numa saia injusta e, ‘pra’ mim, parece ser a melhor escolha, ele já me indicou”, completou a participante.