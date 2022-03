Iza grávida? Cantora posta vídeo de biquíni e revela aos fãs

Os boatos de que a cantora Iza estaria grávida do primeiro filho não param de aumentar. Mas, neste fim de semana, a famosa postou um vídeo que pode responder se as informações são verdadeiras ou não.

Sem dizer uma palavra, nem por meio de sua assessoria de imprensa, a cantora divulgou, no Instagram, um vídeo onde aparece de biquíni e com a barriga sarada. Na legenda ela escreveu: “Toda me mostrando para vocês”.

O post feito em sua mansão no Rio de Janeiro, onde ela está com um biquíni rosa neon fio-dental, também foi uma maneira da famosa apoiar Anitta, que conquistou o Top 1 do Spotify, com a música “Envolver”. Além da cantora e do marido, o produtor musical Sérgio Santos, a família de Iza estaria na mansão.

A notícia de gravidez aconteceu após o jornal Extra afirmar que pessoas próximas à Iza garantiriam que ela estaria à espera do primeiro filho. Mas, a gestação era para ser mantida em segredo. A publicação conta que a gravidez teria sido descoberta logo após uma temporada em Maldivas.

Ainda de acordo com o Extra, algumas pessoas presentes no ensaio da Imperatriz, escola da qual Iza é rainha de bateria, repararam que a cantora já exibe uma barriguinha protuberante e discreta. Vale pontuar que segundo a suposta fonte, ouvida pelo Extra, a cantora não iria revelar a gravidez agora porque estaria no início.