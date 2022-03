Rainha dá bronca em William e Kate. Saiba o motivo!

A Rainha Elizabeth II chamou a atenção do príncipe William e Kate Middleton por conta das viagens frequentes de helicóptero de um lado para o outro. Segundo relataram fontes não identificadas ao jornal britânico Daily Mail, a monarca do Reino Unido estaria “aterrorizada” com a possibilidade de um acidente acontecer com a família dos Cambridge.

Como sabemos, o príncipe William é herdeiro do trono do Reino Unido e deve chegar ao cargo mais alto da monarquia britânica após seu pai, o príncipe Charles. Então, sua segurança é um dos temas mais importantes para a Rainha, não somente para ela como também para o Parlamento inglês.

Segundo fontes relataram ao Daily Mirror, a Rainha Elizabeth II teria tido “várias conversas” com o príncipe William pedindo que ele “parasse de voar, principalmente com mau tempo”, em meio a temores de que um acidente pudesse ameaçar a linha de sucessão.

Veja também: Príncipe William fala sobre um quarto filho com Kate Middleton

Ainda de acordo com o The Mirror, existem algumas “regras não oficiais” entre os membros da realeza que impedem que eles viagem juntos, seja de avião ou helicóptero, mas que o príncipe William obteve uma autorização para burlar essa regra após o nascimento do príncipe George, em 2013.

William e Kate dividem seu tempo entre o Palácio de Kensington, em Londres, onde moram, e e Anmer Court, em Norfolk, a casa de campo dos dois. Eles voam regularmente com a família entre as duas propriedades, percorrendo uma distância de cerca de 180km.

Além disso, uma fonte próxima à rainha disse ao Sun: “Sua Majestade disse a amigos próximos e cortesãos que gostaria que William parasse de voar, principalmente com mau tempo, já que helicópteros não são o meio de transporte mais seguro. Isso mantém a rainha acordada à noite, e ela está compreensivelmente muito preocupada”, acrescentou a fonte.

“Ela sabe que William é um piloto experiente, mas não acha que vale a pena correr o risco de todos os cinco continuarem voando juntos e não consegue imaginar o que aconteceria. Isso desencadearia uma crise constitucional”, continuou a fonte do The Sun.