‘BBB 22′: ‘Tem alguma coisa de errado com a gente’, diz Eslo após saída de Jade

A eliminação de Jade Picon no “BBB 22″ abalou os integrantes do quarto lollipop. Em conversa com os brothers, Eslovênia disse acreditar que há algo de errado com o grupo, que vem sendo minado paredão após paredão.

“Nem prova a gente tem vitória. Tem alguma coisa de errado com a gente. Acho que ninguém gosta [da gente]. Não tem como, gente!”, disse Eslo, aos prantos.

Eliezer opinou: “É [Paredão] falso, senão, a gente pode arrumar as malas aqui e facilitar, parar de sofrer”.

“Vamos com calma, manter a coerência”, pediu Eslo.

A resposta que Jade tanto queria

Jade foi eliminada com 84,93% dos votos na última terça-feira (8). Foi uma berlinda marcada pela rivalidade contra Arthur Aguiar, que recebeu apenas 1,77% dos votos. Jessilane também disputava a preferência do público e recebeu 13,3% dos votos.

A influenciadora digital foi parar no paredão após atender o big fone no sábado passado (5), durante o programa ao vivo. Segundo o recado, a influenciadora digital poderia escolher mais um participante para a eliminação e a opção foi indicar Arthur, seu principal rival. Com a escolha, a jovem procurava algumas respostas no jogo, e a resposta veio - mas não foi favorável a ela.

Já Jessi foi indicada pelo líder Pedro Scooby e o confessionário colocou Gustavo, que escapou da eliminação depois da prova bate-volta.

Sonho ou premonição?

Jade Picon está eliminada do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Em sua trajetória no “BBB 22″, Jade foi líder duas vezes e entrou sendo aclamada pela audiência, que já pedia a permanência da influencer no jogo antes dele começar. Porém, ao longo da jornada, a famosa parece ter perdido o apoio dos fãs e sua rede de seguidores não conseguiu segurá-la dentro da casa do reality show.

Sabendo de seus atos, e de que estava lutando com pessoas fortes, Jade começou a ficar preocupada com sua saída e, nesta segunda-feira (07), contou para outros brothers que sonhou com o “cancelamento” por parte do público.

“A primeira coisa que eu fazia era perguntar como as coisas estavam fora da casa, e eles [Leo Picon e Pedro Sampaio] ‘tudo bem…’ [fazendo uma cara de que não está tudo bem]. Aí eu pensei ‘f**eu!’”, contou.

Além do sonho, Leo Picon, irmão de Jade, comentou o jogo da discórdia e surpreendeu ao elogiar a performance de Arthur Aguiar e torcer por sua permanência no reality show. “Arthur esmurrando a Jade nas ideias parece eu discutindo com ela. Nota 10. Amei! #FicaArthur”, escreveu Leo em seu perfil no Twitter.