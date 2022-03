BBB 22: Naiara Azevedo grava vídeo debochando da saída de Jade Picon

A cantora Naiara Azevedo aproveitou a eliminação de Jade Picon no paredão desta terça-feira contra Arthur, com 84% dos votos, para gravar um vídeo debochando dos brothers do quarto loolipop.

No vídeo gravado pela cantora, ela aparece se deliciando com um pirulito (loolipop) e fazendo caras e bocas. Na legenda, ela escreveu: “pirulito de milhões”

“Pobre pirulito...mas não tem problema, não. Ainda tem vários aqui”, disse.

Seus seguidores entraram na brincadeira e aproveitaram para também tirar um casquinha: “Chupa esse pirulito, nanacita!” escreveu um deles.

Outro citou a BBB eliminada: “Jade quase ficou, né? Se não fosse o quase...”

Jade estava entalada na garganta de Naiara desde que foi mandada ao paredão por ela, que culminou na sua eliminação do programa. Durante sua participação, Naiara fazia parte do grupo de Jessilande, Linn da Quebrada e Natália e sua convivência com o grupo Lollipop nunca foi das mais tranquilas.

Por isso, desde que saiu, a ex-sister tem pedido para seus fãs votassem para proteger Jessilane e Arthur Aguiar, o desafeto de Jade Picon. Naiara inclusive fez mutirões com seus seguidores para garantir que a influenciadora fosse eliminada nesta terça-feira.

E os esforços da cantora surtiram efeito. O paredão desta terça-feira bateu recorde e alcançou o segundo maior em número de votos da história do Big Brother Brasil, com 698.199.078 votos, perdendo apenas para a eliminação de Felipe Prior no BBB 20

ANSIEDADE

Em entrevista após sua saída do programa, a cantora sertaneja confessou que teve que enfrentar algumas crises de ansiedade durante sua participação do Big Brother e disse que tinha muita dificuldade de controlar suas emoções.

“Às vezes as pessoas pensam ‘só foi difícil quando você estava chorando?’. Não, foi difícil quando estava chorando, foi difícil quando estava sorrindo”, disse.