Justin Timberlake e Jessica Biel ‘caminham para uma separação’, diz revista

Aos olhos do público, Justin Timberlake e Jessica Biel vivem um casamento feliz desde 2012. Os dois são pais de Silas, de 6 anos de idade, e de Phineas, de quase 2. Mas de acordo com uma reportagem publicada pela OK! Magazine, os conflitos de carreiras e a aproximação do cantor com a ex-companheira Britney Spears estão atrapalhando o casal. Uma fonte ouvida pela publicação diz que os dois “chegaram a um ponto de ruptura”.

Nas férias de fim de ano, Jessica teria dito a Timberlake para a família ir embora de Los Angeles, nos EUA,para morar em Montana. “Eles tiveram uma briga violenta pouco antes do Natal”, diz a fonte da revista. “Justin estava tentando fazer com que Jessica mudasse de ideia sobre encerrar sua vida em Hollywood. Jessica estava em lágrimas”, acrescenta.

A publicação lembra que, em 2019, Justin Timberlake foi flagrado de mãos dadas, com Alisha WainWright durante uma festa do lançamento de Palmer. “Jessica não superou completamente o que aconteceu”, revelou a fonte.

Recentemente, o cantor se aproximou da ex-companheira Britney Spears, que venceu, após anos, a batalha da tutela do pai em relação à carreira e aos bens da artista. “Justin tem acompanhado a situação de Britney com muito cuidado e a procurou várias vezes. Justin tem boas intenções, mas seu comportamento é inadequado. Se fosse Jess se comunicando com um de seus ex, Justin esperaria estar informado sobre isso”, analisou a pessoa ouvida pela reportagem da revista, que não teve o nome revelado.

Justin Timberlake não quer sair do cenário de Los Angeles por causa da carreira musical dele. Já Jessica gostaria de dedicar mais tempo aos filhos e à família. No Instagram, ambos aparecem publicando fotos e vídeos normalmente, sem evidenciar qualquer crise conjugal.